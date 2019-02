Grand débat national : le logiciel créé par un Nordiste cartonne

Nord, France

"Quand on a vu les maires se rendre sur les ronds points avec des papiers et des stylos pour noter les doléances de leurs administrés, on s'est dit que ça ne faisait pas très 21e siècle." Alexis Watine, un ingénieur de 30 ans qui a grandi à Marcq-en-Baroeul, a donc l'idée, avec deux amis eux aussi ingénieurs, de lancer un nouveau logiciel simple et pratique.

70% des contributeurs ont moins de 35 ans

Entendre la France, c'est le nom de ce logiciel qui utilise la messagerie de Facebook pour vous permettre de soumettre vos propositions. Si vous avez un compte Facebook, il suffit de cliquer sur Démarrer et vous vous retrouvez directement sur la plateforme. En quelques semaines, plus de 150 000 contributions ont été répertoriées. Sans surprise, c'est le jeune public qui l'utilise le plus. "70 % des personnes qui utilisent notre plateforme ont moins de 35 ans. C'était vraiment le but de s'adresser aux jeunes et leur donner un outil qui leur ressemble," confirme Alexis Watine.

Une fois que le grand débat national sera clos (normalement le 15 mars selon le calendrier fixé par le gouvernement), les contributions seront synthétisées et envoyées au gouvernement. "On est en contact avec des membres du gouvernement et ils se montrent très intéressés par notre initiative."