Grand débat national : les retraités mayennais n'en attendent pas grand-chose

La Mayenne, France

Il y a beaucoup de colère, de hargne, d'amertume chez eux. Emmanuel Macron le sait, les retraités sont déjà descendus dans la rue depuis son arrivée au pouvoir.

Dans sa Lettre aux Français, pas un mot sur cette population qui se sent de plus en plus abandonnée.

Cette dame a travaillé toute sa vie dans la fonction publique hospitalière. Sa pension lui permet tout juste de vivre : "980 euros ! Et vous enlevez 400 du loyer. Et je n'ai le droit à rien. Merci monsieur Macron. Dites à Brigitte de vivre avec 980 euros et vous comprendrez nos revendications".

Un manque de considération, de respect poursuit-elle. L'accumulation des factures, des frais de bouche, de soins. C'est une addition qui plombe son quotidien. Le grand débat, elle n'y croit pas, du blabla uniquement pour remettre en selle un Président impopulaire conclut cette ancienne agent des hôpitaux de Paris.

Cet ex-employé de banque la rejoint dans son analyse : "le mépris d'Emmanuel Macron s'exprime au quotidien vis-à-vis des retraités. C'est l'expression même de l'argent sur le social. On devait avoir un effet de ruissellement, je n'ai jamais ouvert mon parapluie, je n'ai rien vu".

Du grand déballage, du "cause toujours tu m'intéresses", il ne croit pas que ce débat citoyen débouchera sur un changement de cap politique.

à lire Militants syndicalistes et retraités : à Limoges le grand débat national les laisse sceptiques

On affirmait il y a encore quelques années que les retraités étaient une locomotive pour l'économie française. Une affirmation qui n'est plus d'actualité ajoute cet ancien fonctionnaire : "leur pouvoir d'achat est sans cesse attaqué. Il y a de plus en plus de retraités pauvres".

Alors, si évidemment ces retraités-là estiment que le grand débat ne servira finalement rien, aucun d'entre eux, cela dit, n'exclut de participer d'ici le mois de mars à une réunion publique.

Mais avant ça, ils ont surtout l'intention d'animer la rue. Une nouvelle manifestation des retraités mayennais est prévue le 31 janvier.