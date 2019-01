Grand Débat National : les réunions prévues dans les deux Charentes

Le Grand Débat National a débuté le 15 janvier dernier, à l'initiative d'Emmanuel Macron, et durera jusqu'au 15 mars. Retrouvez ci-dessous les dates et lieux de débat dans les deux Charentes.

Charente-Maritime, France

Quatre thèmes ont été donnés par Emmanuel Macron pour ce grand débat : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l'organisation des services publics. Toutes ces manifestations sont à retrouver sur le site du Grand Débat National.

Dimanche 27 janvier

Fouras, maison des associations - 8h30 - 10h30 : transition écologique ; 10h30 - 12h30 : fiscalité et dépenses publiques ; 14h30 - 16h30 : démocratie et citoyenneté ; 16h30 - 18h30 : organisation des services publics

Lundi 28 janvier

Bussac-Forêt, mairie -20h : fiscalité et dépenses publiques

Mercredi 30 janvier

Alloue, salle des fêtes - 17h : débat sur les quatre thèmes

Saujon, La Salicorne, (route de l'Ilatte) - 20h : débat sur les quatre thèmes

Jeudi 31 janvier

Sainte-Marie-de-Ré, salle des Paradis (rue des Battages) - 18h30 : débat sur les quatre thèmes

Saintes, 63 cours national - 19h : débat sur les quatre thèmes

Vendredi 1er février

Marans, salle polyvalente - 19h : fiscalité et dépenses publiques

Samedi 2 février

Aigreufeuille-d'Aunis, salle des Fêtes Joseph Avit (Rue des Marronniers) - 9h30 : réunion autour de deux thèmes

Médis, salle des fêtes (place Charles-de Gaulle) - 14h : débat sur les quatre thèmes

Mardi 5 février

Thairé, Salle Coyttar (4 rue Coyttar) - 18h30 : fiscalité et dépenses publiques

Vendredi 8 février

Thairé, Salle Coyttar (4 rue Coyttar) - 18h30 : organisation de l'Etat et services publics

Marans, salle des fêtes - 19h : transition écologique

Samedi 9 février

La Croix Comtesse, salle communale - 14h30 : débat sur les quatre thèmes

Dimanche 10 février

Rochefort, palais des congrès - 8h30 - 10h30 : transition écologique ; 11h - 13h : fiscalité et dépenses publiques

Lundi 11 février

L'Houmeau, salle polyvalente (place du 19 mars) - 18h30 : débat sur les quatre thèmes

Mardi 12 février

Thairé, Salle Coyttar (4 rue Coyttar) - 18h30 : transition écologique

Mercredi 13 février

Rivedoux-Plage, salle des fêtes Robert Vergnaud - 18h30 : débat sur les quatre thèmes

Villedoux, salle des fêtes (rue du Fiton) - 20h : débat sur les quatre thèmes

Vendredi 15 février

Thairé, Salle Coyttar (4 rue Coyttar) - 18h30 : démocratie et citoyenneté

La Rochelle, salles des fêtes de Villeneuve-les-Salines : 20h - débat sur les quatre thèmes

Samedi 16 février

Saint-Georges-de-Didonne, mairie - 10h : ateliers-débats sur les quatre thèmes

Dimanche 17 février

Rochefort, palais des congrès - 11h : organisation de l'Etat et services publics

Vendredi 22 février

Dolus-d'Oléron, salle des fêtes (place de l'Hôtel de Ville) - 19h30 : débat sur les quatre thèmes

Mouthiers-sur-Boëme, salle des fêtes Gilles Ploquin (Avenue du 24 Août 1944) - 19h30 : débat sur les quatre thèmes

Samedi 23 février

Saint-Georges-de-Didonne, mairie - 10h : ateliers-débats sur les quatre thèmes

Samedi 2 mars

Saint-Georges-de-Didonne, mairie - 10h : ateliers-débats sur les quatre thèmes

Samedi 9 mars

Saint-Georges-de-Didonne, mairie - 10h : ateliers-débats sur les quatre thèmes