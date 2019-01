Grand débat national : "On ne peut plus être ouvrier ou employé sans être dans la misère à Bordeaux"

Non Bordeaux n'est pas exclusivement peuplée de ménages aisés, a dit Alain Juppé quand il a annoncé sa volonté d'ouvrir des cahiers de doléances comme dans les territoires ruraux. Le prix des logements, c'est la première cause de difficulté pointée par les Bordelais rencontrés.

Bordeaux, France

Alain Juppé le maire de Bordeaux a rappelé le chiffre lors de la présentation de ses vœux 2019. La ville "n'est pas exclusivement peuplée de ménages aisés. Le taux de pauvreté est à 17% à Bordeaux contre 16% pour la moyenne nationale".

Impossible d'affirmer, selon lui, qu'il y aurait "une Métropole riche d'un côté, et des territoires ruraux alentours, pauvres et asphyxiés par le rayonnement de Bordeaux". "Très inquiet", il a ouvert ce mardi, des cahiers de doléances. Et pour sortir, de ce qui "s'apparente à un dialogue de sourds", il a proposé aux présidents du conseil départemental et du conseil régional de "préparer ensemble des assises du territoire, pour travailler à de nouveaux partenariats, qui permettraient de mieux encore relier la Métropole et son voisinage".

L'épicerie solidaire de la rue St Nicolas à Bordeaux où se pressent des Bordelais précaires chaque jour © Radio France - Flore Catala

Au moment où Emmanuel Macron lance officiellement le grand débat dans l'Eure, France Bleu Gironde a sondé les Bordeaux et posé son micro à l'épicerie solidaire du pain de l'amitié, rue St Nicolas, entre les quartiers de la Victoire et Nansouty, parmi ces salariés précaires, mamans célibataires ou retraités qui témoignent de leurs difficultés à boucler leurs fins de mois.

Cathy : "Tout est devenu cher à commencer par les loyers"

Cathy explique qu'elle vient faire ses courses ici "plutôt qu'à Auchan ou Carrefour parce que c'est pas possible, c'est trop cher". Elle a fait un AVC, il y a quatre ans et ne peut plus travailler. Elle habite à Bordeaux avec son fils étudiant. La vie est devenue "difficile depuis la flambée des prix des loyers". Et selon elle, "on ne peut plus être ouvrier ou employé à Bordeaux sans être dans la misère".

Selon la dernière étude de Locservice.fr (plateforme en ligne de locations entre particuliers), le loyer moyen atteint désormais 669 euros à Bordeaux (contre 633 euros pour la moyenne nationale). Toujours selon Locservice.fr, Bordeaux est la ville la plus tendue en matière de demandes (face à la pénurie de logements liée à AirBnB), où la hausse a été la plus spectaculaire en 2018 : +6,77%.

Jean-Louis : "Je ne me relève pas depuis que je suis à la rue"

Lui a été muté à Bordeaux avant d'être "viré sans indemnités : 500 euros de loyer à régler dans la périphérie, le paiement des crédits à assurer sans compter le téléphone et Internet à payer parce que c'est le seul moyen de pouvoir régler ses problèmes aujourd'hui". Il parle de descentes aux enfers. "Je me suis retrouvé à la rue et depuis je ne me relève pas".

Nawel : "J'ai honte"

Divorcée avec une petite fille à charge, un loyer et des crédits et après un accident du travail, cette jeune femme de 37 ans, raconte s'être retrouvée dans une situation difficile. "Il faut que je m'en sorte pour ma fille, que j'ai de l'espoir pour elle. Même si les gilets jaunes arrêtent de défiler dans la rue, moi je resterai".