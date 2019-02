Grand débat national : venez nous rencontrer à Brest pour parler journalisme et fabrique de l'information

Brest, France

Radio France délocalise ses antennes dans toute la France ! A l'heure du Grand débat national, l’objectif est de décrypter l’actualité au plus près des préoccupations des Français et d’en donner les clés de compréhension. La crise de défiance envers les médias, les violences contre les journalistes ou encore la présence de plus en plus inquiétantes des fake News nous incitent à créer un nouveau dispositif.

Expliquer ce qu'est le métier de journaliste

Ce jeudi, Mouv' débarque à Brest, en partenariat avec France Bleu Breizh Izel. A partir de 19h, vous pourrez venir à la rencontre des journalistes, au Vauban, 17 avenue Georges Clémenceau. Eric Valmir, le secrétaire général de l'information de Radio France, modérera la rencontre. Seront également présents le rédacteur en chef de Mouv', Nour-Eddine Zidane, Valérie Le Nigen de France Bleu Breizh Izel, et Anne Burel du Télégramme.

Rendez vous demain jeudi à #Brest au #Vauban à 19h pour parler de l'information. Pas de debats entre journalistes mais un echange ouvert avec la salle dès le debut. Avec journalistes de @mouv@francebleubzh@LeTelegramme@franceinter pour dialoguer. #RadioFranceParlonsInfo — Eric Valmir (@ericvalmir) February 6, 2019

Les professionnels ne proposent pas de débattre simplement entre eux, mais bien de répondre à vos questions.

En parallèle, Mouv' organise des ateliers pour les lycéens, et propose plusieurs émissions en direct depuis le lycée Vauban : Debattle de 17h30 à 18h30 jeudi, et ensuite, vendredi, Good Morning Cefran de 6h à 9h. Le même jour, Top Mouv' Booster sera diffusé en direct des locaux de France Bleu Breizh Izel à Quimper, de 16h à 17h.