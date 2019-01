Grand débat national : "Vous pouvez jouer un rôle essentiel", écrit le médiateur Sébastien Lecornu aux maires

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Sébastien Lecornu, le ministre en charge des Collectivités territoriales et animateur du Grand débat national, a écrit à tous les maires de France ce mercredi, révèle franceinfo. Le courrier précise le cadre et les objectifs du débat, et assure que les maires pourront "jouer un rôle essentiel".