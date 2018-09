Dijon, France

Plus de 240 associations étaient présentes ce dimanche 22 septembre pour le traditionnel rendez-vous du Grand Déj autour du Lac Kir à Dijon. Un tissu associatif extrêmement riche même si la période est compliquée reconnait Bruno Lombard, le président de la Ligue pour l'enseignement en Côte-d'Or. Son association est avec l'Union départementale des MJC, à l'initiative et organisatrice du rendez-vous annuel et désormais incontournable dans la ville.

Atelier pour former aux gestes qui sauvent, ici sur le stand de l'UNASS lors de cette édition 2018 du Grand Déj' © Radio France - Stéphanie Perenon

La suppression des emplois aidés a été une catastrophe - Bruno Lombard, président de la Ligue pour l'enseignement en Côte-d'Or

"Grâce à ces emplois aidés - les CUI-CAE, contrats uniques d’insertion-contrats d’accompagnement dans l’emploi- les associations pouvaient lancer des projets, et à terme si ces projets fonctionnaient, alors elles pouvaient embaucher les personnes mais tout cela été interrompu" explique Bruno Lombard. "Le vrai problème c'est que cela empêche les associations de suivre les évolutions de la société et la demande du public. Or lorsque les associations développent de nouveaux projets, elles assurent une cohésion sociale et ça, ça les bloque complètement."

Du côté des associations sportives, plusieurs ateliers étaient proposés pour petits et grands. © Radio France - Stéphanie Perenon

Malgré l'inquiétude, de nouvelles associations voient le jour

Cette année par exemple, 51 nouvelles associations ont participé à ce Grand Déj'. Et les jeunes continuent à s'engager comme bénévoles dans ces associations. Une dizaine de jeunes gens et jeunes filles ont été récompensés ce dimanche, pour leur engagement auprès des autres. C'est le cas de Grace Pochon, la trésorière et co-fondatrice de l'association Femmes du Cacao. Une association pour promouvoir et soutenir les actions des programmes de formations, et reconversion professionnelle des hommes et surtout des femmes en milieux défavorisés au Venezuela et en Amérique Latine. La jeune femme de 21 ans, s'est lancée l'an passé aux côté de sa mère, car "le Venezuela c'est mon pays de cœur, je suis née là bas et ça me tient à cœur de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin ici en France et là-bas." Une récompense, qui a du sens pour cette étudiante, "ça compte car ça montre que cette action est reconnue autant par la ville de Dijon que par les gens que nous aidons."

Grâce Pochon, la trésorière et co-fondatrice de l'association Femmes du Cacao, récompensée lors du Grand Déj' pour son engagement associatif. © Radio France - Stéphanie Perenon

Grace Pochon, la trésorière et co-fondatrice de l'association Femmes du Cacao. Copier

On voit toujours se créer toujours de nouvelles associations par des jeunes publics, surtout dans l'humanitaire mais pour les associations plus anciennes, il y a un peu de découragement - Bruno Lombard, président de la Ligue pour l'enseignement en Côte-d'Or

Des jeunes bénévoles récompensés lors du Grand Déj 2018

Certains comme Caroline Demarquoy, ont continué le bénévolat malgré l'entrée dans la vie active. La jeune femme de 24 ans, travaille comme psychologue dans une structure pour adultes handicapés, mais elle n'a pas abandonné pour autant son engagement auprès des Éclaireurs de France à Talant, un mouvement du scoutisme mais laïc. C'est à 17 ans qu'elle est devenue bénévole pour cette structure dont elle est aujourd'hui responsable.

Caroline Demarquoy, responsable bénévole des Éclaireurs de France à Talant, fait partie des jeunes qui ont reçu une récompense hier lors du Grand Déj pour son engagement associatif. © Radio France - Stéphanie Perenon

Caroline Demarquoy raconte comment elle est devenue bénévole auprès des Éclaireurs de France à Talant Copier

"J'anime des activités deux dimanches par mois et je m'occupe du camp d'été de deux semaines, sans compter la préparation des activités en amont, le rangement de nos locaux, l'entretien de matériel, je considère que j'ai deux temps pleins" dit elle dans un éclat de rire. Un engagement qui signifie beaucoup pour elle, "c'est beaucoup de joie il y a parfois de moments plus durs mais on se soutient et puis c'est tellement de souvenirs des souvenirs par dizaine!"

→ Retrouvez l'interview de Bruno Lombard, le président de la Ligue de l'enseignement en Côte-d'or, l'association co-organisatrice du Grand Déj' sur les ondes de France Bleu Bourgogne, ce lundi 24 septembre 2018 à 6H12 et 7H25.