Grand Est : début de l'opération "Ciné Cool" dans un contexte morose pour les cinémas

Aller au cinéma, c'est cool ! La 24e édition de Ciné Cool commence ce samedi partout dans le Grand Est, en Alsace, Lorraine, et en Champagne-Ardenne (et même à Auxerre).

Pendant huit jours, jusqu'au 28 août, TOUTES les séances, et TOUS les films seront au tarif unique de 4,50 euros ! 68 cinémas de la région participent à l'opération.10.000 séances au total, 350 écrans.

Il y aura aussi 40 films à découvrir en avant première pour un total de 250 séances. Les responsables de l'opération espèrent faire aussi bien que l'an dernier, où Ciné Cool avait attiré 250.000 spectateurs environ.

Ciné cool commence ce 21 août dans les cinémas du Grand Est © Radio France - Antoine Balandra

Et surtout Eva Letzgus exploitante du cinéma Trèfle à Dorlisheim et présidente du syndicat des directeurs de cinémas Rhin et Moselle espère que cela va relancer la fréquentation freinée par l'instauration du pass sanitaire : "On a eu un début du mois de juillet très positif, puisque le public est revenu en masse, on a atteint quasiment les niveaux de fréquentation de 2019 et puis le pass sanitaire nous a un peu coupé l'herbe sous le pied" dit-elle. "On constate que la semaine Ciné Cool fait augmenter les entrées de 30 à 50% par rapport à la semaine précédente dans tous les cinémas partenaires. L'idée, c'est de faire revenir le public, qu'il reprenne l'habitude de revenir au cinéma" continue la responsable.

Pour Stéphane Libs, gérant des cinémas Star à Strasbourg, Ciné Cool va espère-t-il permettre de relancer définitivement la fréquentation dans les cinémas : "On y croit, comment faire autrement que d'y croire... Et d'activer Ciné Cool pour que les spectateurs reviennent. L'espérance de tout le monde dans le métier, c'est d'avoir ensuite un mois d'octobre-novembre fort, si on y arrive, on aura gagné quelque chose" explique-t-il.

Et voici le lien vers tout le programme notamment des avant-premières dans les cinémas à l'occasion de Ciné Cool 2021.