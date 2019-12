Grand feu d'artifice annuel à Pont-de-Roide-Vermondans pour le 1er janvier 2020

Pont-de-Roide, France

20 ans déjà ! Depuis le passage à l'An 2000, la commune de Pont-de-Roide-Vermondans, dans le Doubs, prend l'habitude, chaque année au 1er janvier de tirer un feu d'artifice depuis le parc de la mairie. Ce sera le cas une nouvelle fois ce mercredi 1er janvier 2020, à partir de 18h, pour la vingtième édition.

Le seul feu d'artifice du secteur

"On fait ça pour faire du lien social, c'est très apprécié des gens car sur le secteur on est les seuls à faire un feu d'artifice pour le premier de l'An, c'est l'occasion de se retrouver et de se souhaiter la bonne année", rappelle le maire Denis Arnoux.

Des centaines de personnes

Comme chaque année, plusieurs centaines de personnes sont attendues pour ce spectacle pyrotechnique d'environ 10 minutes, préparé par la société Pyragric. Un verre de vin chaud sera ensuite servi aux habitants dans la Cour du Château Herr, avec l'association Festi'Projets. Coût de ce feu d'artifice : environ 6.500 euros pour la ville.

Attention : la route départementale D437 qui va de Montbéliard à Maîche sera momentanément fermée à la circulation à partir de 17h45 et jusqu'à 18h15 environ, le temps du feu d'artifice.