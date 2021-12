GRAND FORMAT - Génération Harry Potter : 20 ans après, les Isérois qui ont grandi avec le sorcier racontent

Il y a 20 ans, le premier film de la saga Harry Potter faisait une entrée fracassante dans les cinémas français. L'histoire d'Harry, Ron et Hermione face à celui dont il ne faut pas prononcer les noms fédère toute une génération qui a depuis transmis sa passion. Rencontres avec les fans isérois.

Le Grand Format de France Bleu Isère vous propose un retour en arrière un peu nostalgique. Il vous emmène à Poudlard, l'école de sorcellerie d'Harry Potter. Le premier film est arrivé au cinéma en France il y a 20 ans, en décembre 2001. Les sorties des sept suivants ont tenu des milliers et des milliers de fans en haleine pendant dix ans. Ils ont rencontré Harry, Ron et Hermione alors qu'ils entraient dans l'adolescence et ont grandi avec eux. Aujourd'hui en Isère, la passion se transmet d'une génération à une autre.

Pour une immersion parfaite dans l'univers magique de Poudlard, vous pouvez lire ce reportage en musique, en cliquant ici.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les souvenirs d'enfance

Si une référence à Harry Potter se glisse au détour d'une discussion entre jeunes adultes, il y a de fortes chances pour qu'ils partagent rapidement un regard entendu. La saga est devenu une référence de la pop culture mais pour certains fans, les débuts n'ont pas été faciles. Il faut dire qu'à neuf ou dix ans, certaines scènes sont un peu effrayantes. 20 ans après, Charline, libraire à Bourgoin-Jallieu reste marquée par un traumatisme après avoir regardé Harry Potter à l'école des sorciers. "J'ai été complètement mortifiée par la scène ou Voldemort suce le sang d'une licorne dans la Forêt interdite" se souvient la jeune femme de 25 ans. "Pendant un an, je n'ai pas réussi à dormir, je faisais des crises d'angoisses à répétitions. Ma mère a dû mettre un verrou à sa porte pour que je ne vienne pas me glisser dans son lit le soir" s'amuse-t-elle.

Traumatisée par le premier film lorsqu'elle était petite, Charline est revenue à Harry Potter en terminale et a dévoré les livres. © Radio France - Noémie Philippot

Elle a donc laissé passer quelques années avant de revenir vers les films alors qu'elle était en classe de terminale puis de se plonger dans les livres. "Je pense que contrairement à ceux qui ont lu les livres d'abord, je n'ai pas été déçue. C'était juste magique parce que je redécouvrais les personnages que j'avais déjà vu à l'écran, il y avait pleins de détails, pour moi ça n'a été que du plus."

Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui maintenant est un adulte de ma génération qui n'a pas envie d'aller étudier à Poudlard !

D'après elle, c'est justement parce que l'univers d'Harry Potter est "tellement immersif" et "fourmillant de détails" qu'il emporte autant de personnes. "J.K. Rowling a réussi à nous rassembler tous dans cette magie et je pense qu'il n'y a pas un enfant qui maintenant est un adulte de ma génération qui n'a pas envie d'aller étudier à Poudlard !"

La passion se transmet de génération en génération

Le dernier livre est paru 2007 en France, le dernier film Les Reliques de la mort - Partie 2 il y a 10 ans, pourtant la passion pour Harry Potter reste vive. Il y a tous les produits dérivées bien sûr, la nouvelle saga autour des Animaux fantastiques qui est arrivée en 2016 mais à l'origine de tout ça, il y a le fait que J.K. Rowling a réussi à créer un univers dans lequel on trouve toujours quelque chose de nouveau et auquel on adhère, de part la structure de l'histoire.

J'ai évolué avec les personnages, j'ai grandi avec eux.

Quand on voit Harry Potter petit, on avance en même temps que les personnages. Maxime, à la tête de la librairie de Plume et d'Epée à Crémieu - entièrement dédiée à l'imaginaire, l'a vécu comme ça. "Tout le monde en parlait donc je n'avais pas forcément envie de le lire, mais je suis tombée dans la marmite et j'y suis resté" dit-il en riant. Harry Potter est devenu l'un de ses livres de chevet. "Il y a un univers extrêmement riche qui évolue au fil des tomes, j'avais l'âge des personnages aussi à chaque sortie. J'ai évolué avec les personnages, j'ai grandi avec eux."

Maxime est à la tête de la librairie De Plume et d'Epée à Crémieu, entièrement dédiée à l'imaginaire. Harry Potter est l'un de ses livres de chevet. © Radio France - Noémie Philippot

Si le phénomène a été particulièrement fort avec les personnes qui ont la trentaine aujourd'hui, Maxime assure que la magie de Poudlard frappe bien au-delà d'une génération. "J'aurais tendance à dire que ce n'est pas la génération mais les générations Harry Potter. Maintenant, les enfants de 6-7 ans connaissent Harry Potter même s'ils n'ont pas vu tous les films ou lu les livres, mais tout le monde connaît Harry Potter."

C'est ma maman qui était fan ! Et depuis toute petite elle me les a fait regarder.

Depuis leur découverte du sorcier, certains fans sont devenus parents et il y a 20 ans, des adultes se sont aussi intéressés à Poudlard et ont transmis leur passion. C'est comme ça que Léa, élève de seconde est tombée dedans. "C'est ma maman qui était fan ! Et depuis toute petite elle me les a fait regarder et j'ai tout de suite adoré." Elle a contaminé Chloé, une amie qu'elle emmène à La boutique sur demande, l'un des magasins entièrement consacré à Harry Potter à Grenoble. "On a l'impression de rentrer dans une famille un petit peu, tous les Potterhead, ceux qui sont fans d'Harry Potter sont bienveillants les uns avec les autres."

Des personnages comme modèles

Presque tous les ans, les fans retrouvaient dans les personnages d'Harry Potter des amis de promos qui ont laissé des traces indélébiles. Chaque fan a son personnage préféré et pour les femmes, il s'agit souvent d'Hermione Granger. Il y a 20 ans, beaucoup de petites filles sont passées des dessins animés avec des princesses en robe rose à ce personnage fort et déterminé.

"On passe à une sorcière qui lance des sortilèges, qui sait se battre et se défendre, experte en connaissances du monde magique sachant qu'à la base Hermione est née moldue [des humains sans pouvoirs magiques, ndlr]" explique Coline, fan qui a fait d'Harry Potter son métier puisqu'elle est vendeuse à La boutique sur demande à Grenoble. "C'est elle qui va guider le personnage principal Harry Potter dans cet univers magique, en étant avec lui à chaque moment, en lui sauvant la vie, n'oublions pas ce détail !"

Les vendeuses de La boutique sur demande à Grenoble se glissent toute dans la robe de préfète d'une des maisons de l'école de Poudlard © Radio France - Noémie Philippot

Sans Hermione, Harry serait mort dès le tome 1 est même devenu un slogan qu'on voit dans les manifestations féministes aujourd'hui. Il y a aussi Ginny Weasley, Luna Lovegood, plusieurs figures féminines qui résonnent avec notre société même 20 ans après la sortie du film. "Ces questionnements-là sont criants d'actualité et ce n'était pas forcément la même chose à l'époque où j'ai découvert les films et les livres" estime Charline, la librairie de Bourgoin-Jallieu. "Elles ne sont pas objectivées à l'écran, elles sont créatives, elles sont fortes, elles ont dû caractère et de l'ambition. Et puis par exemple rien que le fait que les matchs de Quidditch soient mixtes, personne ne s'est posé la question mais c'est dingue !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces valeurs sont défendues par l'interprète d'Hermione Granger, Emma Watson. L'actrice a lancé en 2014 une campagne des Nations Unies pour impliquer les hommes dans le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

Harry Potter, œuvre universelle

En 20 ans, Harry Potter est devenu une œuvre universelle et cela ne serait peut-être pas arrivé sans les films. Le premier est publié en France en 1998, les deux suivants en 1999 et le quatrième un an à peine avant le premier film au cinéma. "La sortie de La Coupe de Feu donc le tome 4, on avait l'autorisation de vendre le livre juste avant sa sortie à condition qu'on fasse une soirée Harry Potter. C'était assez fou ! Les gens venaient jusqu'à minuit :" se souvient Esther, la patronne de Charline à la librairie de Bourgoin-Jallieu. "C'est vrai que les deux, trois premiers tomes avaient leur public, mais la sortie au cinéma a fait exploser les ventes et la découverte d'Harry Potter auprès de tous publics."

Esther et Charline, les libraires de Bourgoin-Jallieu. La première a connu les nuits de ventes dédiées à Harry Potter, pour la seconde, la saga a alimenté son amour des livres. © Radio France - Noémie Philippot

Esther n'a jamais vécu un tel phénomène avec d'autres livres. Pour autant, les films sont loin d'avoir éclipsé le papier puisqu'aujourd'hui encore, on lui demande souvent Harry Potter, "on voit les enfants des parents qui ont découvert Harry Potter devenir fans. Et il faut savoir aussi que maintenant, je le vois de plus en plus, Harry Potter est étudié dans des classes ! Je trouve ça chouette."

Entre les jeunes parents qui transmettent la saga à leurs enfants, les enfants qui en parlent à leurs grands-parents, cela continue de donner de jolies histoires comme celle qui a marqué Brigitte, la gérante de l'autre boutique dédiée à Harry Potter à Grenoble. "Un couple, un pépé et une mémé, ils sont arrivés il était 5H30 - 5H45 on allait fermer" le jour de Noël se souvient-elle. "Ils sont rentrés et le monsieur avait des étoiles dans les yeux, il m'a dit en tenant la main de la dame : on veut chacun une robe de sorcier et la baguette qui va avec, Hermione, Harry ! J'ai trouvé ça magnifique, je les habillais en Harry Potter ... et ça reste mon plus beau souvenir."

Comme quoi 20 ans après la sortie du premier film, il n'y a pas d'âge pour aimer s'évader vers Poudlard.