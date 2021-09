GRAND FORMAT - La justice du quotidien à Grenoble

Loin des grands procès, 70 à 80% de l'activité du Tribunal judiciaire de Grenoble concerne des dossiers civils. France Bleu Isère a passé une journée auprès de celles et ceux qui rendent cette justice du quotidien.

On lui reproche sa lenteur ; son manque de fermeté parfois. Mais la justice, en France, fonctionne avec des moyens limités, parfois loin de ceux alloués à nos voisins étrangers. Au-delà des grandes affaires qui font la Une des journaux, quel est le travail des magistrats au quotidien? C'est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant au Palais de Justice de Grenoble. À la rencontre de celles et ceux qui rendent la justice, notamment dans les affaires civiles - la partie immergée de l'iceberg judiciaire. Elles représentent 70 à 80% de l'activité totale.

Séparations

Une justice peu spectaculaire. On y débat d'impayés de loyer, de conflits de voisinage, de crédits à la consommation, et de séparations. Le pôle des affaires familiales que dirige Delphine Humbert prononce par exemple près de 3.000 décisions par an. Avec 3,5 magistrats en équivalent temps plein - soit entre 800 et 900 décisions par an et par juge... Même avec beaucoup de bonne volonté de la part des magistrats, les dossiers ont tendance à s'empiler. La grève des avocats, début 2020, suivie d'un premier puis d'un deuxième confinement ont allongé le traitement des dossiers. Dix mois en septembre 2020 ; ce délais était revenu à 7 mois en juin 2021, et tend à se résorber peu à peu. Mais l'équilibre reste précaire.

Une référante pour les violences conjugales

Car certains conflits peuvent s'envenimer avec le temps. Et en matière familiale, cela peut peut parfois dégénérer en violences conjugales. Pour toutes ces violences, le Tribunal de Grenoble dispose désormais d'une magistrate référante, Inès Delay, que nous avons également rencontré. Cinq à six signalements lui remonte chaque jour - un chiffre en augmentation. L'enjeux pour elle, c'est d'être capable de traiter les situations en amont. Mais là aussi se pose la question des moyens alloués à la justice.

Question de moyens

Le Tribunal judiciaire de Grenoble compte 14 magistrats au Parquet - l'équipe du Procureur de la République. S'ajoutent 42 juges du siège, ceux qui rendent la justice, et 176 personnels du Greffe, dont le rôle est primordial puisque ce sont eux qui préparent les audience et rédigent les décisions.

Suffisant ou non ? "On est dans la norme de ce qui est préconisé par le Ministère de la Justice", souligne Elsa Weil, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Grenoble et déléguée régionale de l'Union syndicale des magistrats. Avant de mettre en balance ces deux chiffres : "en France on est 8.400 magistrats, en Allemagne ils sont 24.000... ça ce sont des choix."