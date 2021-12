GRAND FORMAT - Le graffiti à Grenoble, du tag au street art

Des tags plein les rues et sur les murs blancs, oui, il y en a à Grenoble. Et c'est pénible. Mais le phénomène du street art est complexe et entendre ses acteurs, un exercice tout en nuance. Les street-artistes sont d'ailleurs à l'honneur sur de grandes fresques murales, et pas que. Reportage.

Qui n'a pas entendu cette phrase dans son enfance "on n'écrit pas sur les murs !" ? Pourtant, sans même remonter aux peintures rupestres, il y a toujours l'envie d'expression graphique vue de tous. Le graffiti s'inscrit bien sûr là-dedans, avec une culture et des habitudes qui se sont codifiées à la fin du XXe siècle.

Aujourd'hui, Grenoble est une ville dont on peut dire qu'elle accueille toutes les familles de l'expression graphique : des tags dits "vandales", qui défigurent souvent les lieux et égratignent les yeux... jusqu'au Festival de Street-Art parfaitement autorisé et reconnu.

- © Radio France - Benjamin Bourgine

Un monde en nuances...

Mais entre les deux, c'est tout un monde. Un monde de personnes qui peuvent d'ailleurs évoluer elles-mêmes dans plusieurs registres. Notre premier témoignage est d'ailleurs celui d'un jeune grenoblois, habitant du centre-ville. Salarié par ailleurs, il fait du graff pour son plaisir. C'est Tawos, (un pseudonyme). Ce jour-là, il nous donne rendez-vous sous un porche, quartier Saint-Bruno, en plein jour et à visage découvert.

"C'est un mur lisse, très agréable à peindre, il fait les bonnes dimensions pour un graff et ça faisait un moment que je passais devant et j'avais très envie de le peindre. Il y a des murs qui sont très tentant. Effectivement, on se balade dans la rue et on a des "spots" comme on les appelle. On a très envie de succomber et de mettre sa touche sur ce mur gris, là. Typiquement ce mur. Je n'avais pas le droit, mais j'ai pris tout mon temps. J'ai sorti mon échelle et les gens, ils se posent pas la question s'il a le droit ou pas, parce que je ne suis pas cagoulé. Et voilà, je reste poli avec les gens. Si on me pose des questions, je discute avec eux, généralement, ça se passe bien." Lui confesse qu'il a commencé par du vandale, mais que ça ne l'intéresse plus.

Une fresque de Tawos, streetartist grenoblois, quartier Saint-Bruno © Radio France - Benjamin Bourgine

Un monde difficile à réguler...

Pour les services de la ville, il n'y a pas vraiment de différence entre un tag réussi ou pas. Il n'y a que des dessins sur des endroits pas autorisés. Donc on efface, avec des priorités, mais surtout une forme de fatalisme, car les tags vandales, oui, ce service les voit se multiplier. Abbas Nahoui, le responsable, le constate "on a depuis quelques temps une vraie volonté de pur vandalisme. Et la visibilité, (de son travail, ndlr) on l'a pas. Parce que vous avez un agent qui va faire la rue. Il va mettre deux jours à nettoyer toute la rue et 24 heures, 48 heures, après, les tags reviennent. Malheureusement, là-dessus, on galère un peu".

Exposition de reproductions non-autorisées du streetartist Banksy à Barcelone, à l' Espacio Trafalgar © Radio France - Benjamin Bourgine

Il y a onze personnes aujourd'hui dans son service qui traitent 42.000 mètres carrés, contre 30.000 encore il y a cinq-six ans. Avec le besoin aussi de techniques d'effacement nouvelles. Car les produits utilisés, pour graffer changent aussi et même parfois deviennent dangereux.

Le graff sauvage, c'est une dégradation, c'est théoriquement puni par la loi : 3.750 euros d'amende et du travail d'intérêt général. Dans la pratique, c'est tellement répandu que, évidemment, tous les graffeurs sont très loin d'être sanctionnés. En chiffres, ça veut dire en moyenne à Grenoble depuis 2018, une petite cinquantaine d'affaires par an pour des dégradations de style tags. Seules 2 ou 3 aboutissent à des sanctions pénales. Pour les autres, les plus difficiles à caractériser, c'est classement sans suite ou alors des mesures alternatives, comme recouvrir le mur d'une couleur unie, ou refaire une fresque.

Gilles Namur, adjoint à la ville de Grenoble : "Oui, on a un problème de tags à Grenoble comme dans beaucoup de villes. C'est clair. Oui, on y passe énormément de temps et d'argent. Et puis, c'est un combat sans fin. Donc, on lâche pas l'affaire. Il faut signaler. Il faut toujours signaler le plus possible, utiliser le fil de la ville, signaler à la mairie. Puis on intervient. C'est vrai qu'on a des zones prioritaires. C'est l'hypercentre, la zone qu'on appelle le zéro tag parce que très fréquentée, parce que touristique, parce que des œuvres d'art, parce que des monuments, c'est la première zone. Et puis, l'autre priorité, c'est tous les messages insultants, tous les messages qui ne peuvent pas rester sur l'espace public. Et là, on intervient tout de suite le plus vite possible, en priorité, sachant qu'on n'intervient pas sur les volets. On passe pas sur les portes de garage non plus parce que c'est privé, que c'est compliqué, qu'on ne veut pas abîmer le mobilier des privés."

- © Radio France - Benjamin Bourgine

Où on peut ne pas se faire de cadeaux...

Dans son atelier, tout au bout du quartier Berriat, Nicolas, alias NKDM, revendique son métier d'artiste-peintre. Il développe des techniques de trompe-l'oeil, des fresques pour des acteurs privés ou publics, mais aussi une pratique du Street-Art née, bien sûr dans la rue. Sauf qu'aujourd'hui, il dénonce aussi une pratique devenue presque caricaturale : "les rez-de-chaussée, c'est que du vandale ! Du tag, des noms, mégalomanes, égocentrés, où les gens marquent leur territoire, en fait. Il y a plus d'intermédiaires. C'est moche ? C'est subjectif. Les tagueurs, ils aiment bien ! Tout le monde, trouve ça moche, mais eux, ils aiment bien. Moi, je ne fais pas de vandale, je ne participe pas au Festival, et j'ai plus de place ! Mes travaux ces dernières années, ils se font saccager et ça s'est aggravé au niveau de cette relation-là. Il y a des côtés où on sent une sorte de haine envers le street art. Comme si le street art, en fait, c'était un truc qui était là seulement pour gentrifier, aseptiser la ville. Les gens qui utilisent le street art pour la gentrification, c'est les agences immobilières ! C'est pas nous qui, disons, "augmentez les prix". Nous, on est des artistes, on galère souvent. On est aussi des gens qui triment dans les milieux alternatifs. On se connaît, on se croise et souvent, c'est des mecs que tu connais, que tu croises, qui défoncent ton boulot ! En fait, c'est un peu stupide quand même".

Kikodem alias NKDM © Radio France - Benjamin Bourgine

Mais un monde qui exprime quelque chose...

Un autre regard, c'est celui de Jérôme Catz, fondateur du lieu SpaceJunk et du Street Art Festival. Quel regard porte-t-il sur ce débat ? "Spontanément, j'ai envie de dire que le gamin qui fait des tags sur la vieille pierre, il ne le fait pas au bon endroit. Est-ce qu'il y a un bon endroit pour tagguer ? Je ne sais pas. Mais sociologiquement, est-ce-que ça révèle pas une obligation, une urgence pour la jeunesse de venir s'exprimer ? Que vous tagguiez le mur facebook de votre ami ou physiquement un mur ou une statue du centre-ville, ça vous appartient, j'ai pas envie de dire que c'est intéressant, mais on constate ça. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de tags à des endroits où il y a envie de faire chier, ça affirme que la société va peut-être de moins en moins bien".

Jérôme Catz, créateur de Spacejunk à Grenoble, auteur, enseignant, et commissaire d'exposition sur le StreetArt et l'art graphique © Radio France - Benjamin Bourgine

Néanmoins les choses changent doucement, et le regard porté aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ou 20 ans.

"Le regard a changé. Plus les gens voient, rencontrent, l'éclectisme des propositions, plus le regard s'affine. Si vous voyez toujours que du tag, votre regard va s'affiner sur le tag, si vous voyez toujours que des flops ou que des rideaux de fer vandalisés, même si ça vous insupporte, vous allez commencer à mesurer, à dire tiens celui-là, il est mieux fait que les autres. Dès qu'on laisse la possibilité aux artistes de s'exprimer librement, eh ben là, les gens se disent et en plus, c'est super beau et en plus, ça peut me faire réfléchir. Ah tiens, ça soulève un sujet que je connais bien parce que moi, mon job, c'est ça. Et donc, l'artiste a parlé de quelque chose qui me parle. Donc, je suis un peu spécialiste de ce champ d'action et là, il est traité graphiquement. Du coup, je peux m'en emparer. Je peux le poster, le partager avec mes collègues et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir de plus en plus d'œuvres de street art qui viennent illustrer le monde de la presse, par exemple le dessin de presse. Il y a de plus en plus d'artistes qui viennent du monde du street art, du pochoir, qui sont sollicités ou qui viennent enrichir des sujets qui sont traités par les médias parce que, justement, ce sont des bons interprètes graphiques de sujets de société".

