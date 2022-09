Grand Format : Maxime Blasco, vie et mort d'un soldat d'élite

Il s'appelait Maxime Blasco, il avait 34 ans, une femme, un fils de 8 ans et une passion pour son métier de militaire. Après avoir été pâtissier, il décide de s'engager dans l'armée et devient tireur d'élite au 7e BCA, le Bataillon de Chasseurs Alpins de Varces.

En juin 2019, il est en opex (opération extérieure) au Mali avec la force Barkhane pour lutter contre les djihadistes au Sahel. L'hélicoptère à bord duquel il se trouve, touché par les balles ennemies, s'écrase. Maxime Blasco, blessé, réussit a sauver miraculeusement ses deux frères d'armes. Il a vu la mort de près et pourtant il décide de repartir sur le terrain où il sera tué le 24 septembre 2021. La journaliste et reporter de guerre, Dorothée Olliéric, qui connaissait bien Maxime Blasco, vient de lui consacrer un livre intitulé : "Vie et mort d'un soldat d'élite", aux éditions du Rocher. Dorothée Olliéric nous a accordé une interview pour nous parler de celui qui était devenu un ami.

Comment avez-vous rencontré Maxime Blasco ?

J'avais entendu dire par des collègues de Radio France Internationale qu'un avion s'était crashé au Sahel et qu'il y avait eu un sauvetage inédit par le caporal-chef Blasco. Il est blessé mais il sauve ses deux camarades blessés en les attachant sur les patins de l'hélicoptère Tigre venu les chercher. Un sauvetage, juste incroyable, comme on en voit juste dans les films de guerre américains. A partir de là, j'ai eu envie de raconter cette histoire. J'ai mis un an à convaincre l'Etat-major qui au départ ne voulait pas communiquer là-dessus. Finalement, j'ai eu accès aux images, aux échanges entre les pilotes durant ce crash. Et j'ai pu rencontrer les protagonistes. Je suis allée à Varces voir Maxime Blasco. Il avait posé comme condition que l'on parle de tout l'équipage et pas que de lui. Au départ, il était froid, il se méfiait de moi et puis on a parlé. On est allé sur les mêmes terrains de guerre, donc cela rapproche, évidemment. Et quand il m'a donné sa confiance, il s'est livré énormément. Je retranscris l'interview dans le livre. C'est l'histoire d'un engagement, du courage, de la peur de la mort qui rôde et c'était vraiment bouleversant. Cela a donné un documentaire, diffusé sur France 2 en 2020, intitulé : "Nuit d'enfer". A partir de là, on est resté en contact, on se donnait des nouvelles. On avait établi un lien très fort qui fait, qu'après sa mort, j'ai vraiment voulu raconter son histoire dans ce livre.

La couverture du livre de Dorothée Olliéric - Éditions du Rocher

Comment avez-vous travaillé pour ce livre?

J'ai rencontré ses parents, sa famille, sa compagne, Alexandra et leur fils de 8 ans, Ethan. Ils savaient les liens que j'avais avec Maxime et m'ont ouvert leur porte et leur cœur. Ils m'ont raconté son enfance, comment il était devenu pâtissier. mais, en fait, il rêvait de rentrer à l'armée pour devenir tireur d'élite. Un jour, il est passé devant un stand de l'armée et sa compagne l'a encouragé à se renseigner. Il a passé des tests et a été pris. il a beaucoup travaillé pour en arriver où il en était arrivé. Alors il n'est pas rentré dans les forces spéciales, mais il est rentré au groupement des commandos montagne. Ce qui n'est pas rien et il faisait partie des meilleurs. Maxime Blasco avait aussi un mental énorme et c'est ce qui lui a permis de faire ce sauvetage incroyable en juin 2019 au Mali.

Les militaires français ont depuis quitté le Mali. Diriez-vous que maxime Blasco est mort pour rien ?

Oh, non ! pas du tout ! L'opération Barkhane a eu des résultats. Pendant 9 ans, des djihadistes ont été tués, d'autres arrêtés et des armes saisies. La progression djihadiste a été stoppée. Souvenez-vous en 2013, c'était des colonnes de pick-up de djihadistes qui descendaient sur Bamako ! Même s'il y a beaucoup à dire sur l'opération car les groupes se sont reformés, réarmés, ont tués beaucoup de soldats. Et puis Barkhane se termine assez mal, avec la junte malienne qui a, en quelque sorte, un petit peu chassé les Français. Mais Maxime était persuadé que son engagement avait du sens, celui de protéger sa patrie, sa famille, d'empêcher des terroristes de venir tuer des innocents sur le territoire français. Il avait été très marqué par les attentats du 13 novembre à Paris. Ce sentiment donnait un sens à son engagement, malgré les risques.

Dorothée Olliéric © AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Après le crash de l'hélicoptère au cours duquel il avait sauvé ses camarades mais frôlé la mort, il avait pourtant décidé de retourner au Mali ?

Je lui avais demandé pourquoi il était reparti. Alors, c'était l'adrénaline, la fraternité d'armes... Cette vie c'est un peu comme une drogue mais avec le sens d'être utile, de servir la France. Ce n'était pas une tête brûlée.

Lors de l'hommage national qui lui avait été rendu aux Invalides, après sa mort, sa compagne a demandé au Président de la République de pouvoir se marier avec Maxime à titre posthume. Où en est cette démarche ?

Cela traine un peu, mais cela se fera. Ils étaient ensemble depuis longtemps, ils voulaient se marier. Pour Alexandra c'est important de porter le même nom que son fils Ethan. J'ai rencontré ce petit garçon. C'est un enfant d'une grande douceur. Il voyait peu son papa qui était souvent parti mais il a gardé de beaux souvenirs avec lui et il sait que son père est un héros.