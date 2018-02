Calais, France

A deux pas des lieux de distribution des repas, un hangar a été chauffé et aménagé. A l’intérieur, une salle à manger et puis de grandes tentes qui constituent 25 chambres pour une dizaine de réfugiés. Un lieu géré par Brigitte Curtelin :

Quand les migrants arrivent, ils s'installent dans les tente et on leur donne un collation pour le soir. Puis ils rechargent leur portable, ils se lavent et ils jouent aux cartes. En plus, on a rajouté de la musique, alors ça leur va très bien. Les sourires reviennent et il y a des gens qui sont là pour les écouter et pour échanger.

Les mineurs isolés sont nombreux, à Calais

Un autre lieu est prévu pour les femmes et un dispositif spécial a été conçu pour les mineurs. Là, l’association La Vie active a ressorti ses anciens contenairs du temps de la Jungle pour accueillir plus de 80 jeunes, essentiellement des Érythréens et des Éthiopiens. Même s’ils arrivent épuisés, et qu’à 20h30, ils dorment tous, c’est l’occasion de leur parler et de leur proposer autre chose que le passage vers l’Angleterre, raconte Stéphane Duval :

Ils sont quasiment programmés pour aller en Angleterre, donc il faut qu'on arrive à les déprogrammer. Il faut les inciter à de pas risquer leur vie, parce qu'il y a aussi des solutions en France. Ces jeunes ont une capacité et une énergie incroyable pour s'intégrer, et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre.

Les hangars aménagés sont des lieux de répit pour les migrants, qui arrivent fatigués et frigorifiés. © Radio France - Matthieu Darriet

La mise à l’abri à Calais n’est donc qu’une première étape, qui peut se poursuivre à Merlimont, où France terre d’asile a ouvert un foyer, explique Abdelkader Tacfarinas. Il est maraudeur auprès de ces jeunes depuis longtemps :

On les informe sur leurs droits, sur les rapprochements éventuels avec un parent ou un frère qui serait en Angleterre. Et pour ceux qui le souhaitent, on évoque une stabilisation en France. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire.

L'Etat est là, aussi pour l'humanitaire

Une semaine après les affrontements violents qui ont opposé des migrants entre eux, et qui ont fortement mobilisés les forces de l’ordre, le préfet Fabien Sudry cherche à rappeler que l’Etat est là :

Ce sont près de 80 personnes qui travaillent, à Calais, pour proposer des mises à l'abri et pour présenter le cadre du droit au séjour. La mission de l'Etat c'est l'ordre public, mais aussi des politiques humanitaires.

Dans quelques jours, l’Etat présentera le dispositif qu’il compte mettre en place pour assumer les distributions de repas aux migrants. Ce sera probablement avec La Vie active.