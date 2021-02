Grand froid : circulation perturbée dans les deux Charentes

Les départements voisins, la Vienne et les Deux-Sèvres, sont en vigilance rouge neige et verglas. La situation a des répercussions jusque dans nos deux Charentes

Dans les Deux-Sèvres et la Vienne, Météo-France craint une couche de glace allant jusqu'à 1 centimètre, à cause des pluies verglaçantes tombant sur un sol glacé. La vitesse maximale de tous les véhicules est limitée à 70 km/h sur les routes, et même à 60 km/h sur les routes à double sens. Il est interdit de dépasser.

Et la situation a des répercussions jusqu'en Charente. A Tapponat, entre Angoulême et Limoges, les poids lourds qui remontent vers la Haute-Vienne, où il neige, sont contraints de s'arrêter entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et Taponnat-Fleurignac, indique Bison Futé.

Côté Charente-Maritime, la circulation des poids lourds est interdite sur l'Autoroute A10 du sud de Tours au nord de Saintes.

Le grand froid, sème aussi la pagaille sur les rails, ce vendredi matin. La SNCF craint un risque de givre sur les câbles d'alimentation électriques. Résultat : de nombreux TGV ont été purement et simplement annulés entre notre Sud-Ouest et Paris, notamment avec Angoulême et La Rochelle. D'autres TGV affichent plus de deux heures de retard. Même chose pour les TER de notre région Nouvelle-Aquitaine : la SNCF prévient que "la circulation reste fortement perturbée jusqu'à fin de matinée".