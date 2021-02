Grand froid en Bretagne : La Croix-Rouge multiplie les maraudes

Il va faire de plus en plus froid... Jeudi, selon Météo Bretagne, "le ressenti au vent" sera de -10 à -13°. La préfecture des Côtes d'Armor active son plan "Grand froid", celle du Morbihan a déclenché le plan "Temps froid" en début de semaine.

À Quimper et Brest, des maraudes supplémentaires sont effectuées par les bénévoles de la Croix-Rouge. D'habitude, ils sortent "trois à quatre fois par semaine, là c'est quotidien, à notre initiative ou à celle des autorités", précise Patrice Battany, président de la Croix-Rouge du Finistère. "La distribution alimentaire prend tout son sens dans cette période-là. On essaie de distribuer des aliments chauds et on distribue aussi des couvertures, des vêtements chauds."

La Croix-Rouge a des stocks, mais aura besoin de nouvelles fournitures grand froid après-coup.

Et il faut s'adapter à la situation : "Nos missions qui sont habituellement de détecter plutôt des problèmes de fond prennent une autre tournure, nous sommes sur des problématiques à très court terme", pour les sans-abris mais aussi pour les mal-logés : "On demande aux gens s'ils ont un toit et s'ils ont un chauffage dans leur maison."