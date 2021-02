La circulation des TGV n'est pas assurée entre La Rochelle et Paris dans les deux sens de circulation jusqu'à samedi midi au moins. La circulation des trains est aussi interrompue entre Poitiers et Angoulême.

Grand froid : la circulation des trains interrompue en gare de La Rochelle, plus aucune liaison avec Paris

En raison de la vague de froid qui touche l'ouest de la France, la circulation des trains est fortement perturbée sur l'axe Atlantique. Tous les trains sont annulés entre Paris et La Rochelle dans les deux sens de circulation, au moins jusqu'à ce samedi à midi.

Cela concerne donc toutes les liaisons et toutes les gares desservies sur cette ligne. Circulation des trains interrompue aussi entre Poitiers et Angoulême. Entre Saintes et Niort en revanche, si la situation reste perturbée, les trains circulent de nouveau depuis le milieu de la journée.

Les rails et les installations électriques sont givrés et un retour à la normale n'est pour l'instant pas envisagé étant donné les prévisions météo des prochaines heures. Les conditions météorologiques ne permettent pas à la SNCF de proposer des trajets de substitution en autocar pour des raisons de sécurité. La SNCF invite donc les passagers à reporter leur voyage.