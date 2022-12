Grand froid : "le 115 est beaucoup sollicité" selon la déléguée de la Fondation Abbé Pierre dans le Grand-Est

Les températures glaciales qui sévissent depuis plusieurs jours sur la Lorraine devraient durer encore jusqu'en fin de semaine, selon les prévisions de Météo-France . Dans la nuit de lundi à mardi, le thermomètre est descendu jusqu'à -7° sous abri, et elles culmineront péniblement dans la journée autour de 0 ou 1°.

Si plusieurs départements, dont Paris, ont décidé de déclencher leur plan grand froid pour les personnes sans domicile fixe, ce n'était pas encore le cas de la Moselle ce mardi, les conditions n'étant pas réunies (ressenti de -5° pendant plusieurs jours et pas de températures positives en journée). "On pourrait revoir ces critères, c'est beaucoup de contraintes, surtout quand on voit la nuit qu'on vient de passer" estime Véronique Etienne, la déléguée dans le Grand-Est de la Fondation Abbé Pierre.

Réponse rapide du 115

La Moselle compte 7.500 places d'hébergement dont 3.200 d'urgence. La prise en charge est globalement satisfaisante selon elle : "le 115 est très sollicité mais il n'y a pas énormément de délai pour avoir une réponse. En général, les personnes sont hébergées rapidement, d'autant plus quand le grand froid arrive." Pour autant, "il y a des personnes à la rue, des personnes qui ne trouvent pas d'hébergement" constate Véronique Etienne, "mais ce sont aussi des personnes qui refusent l'hébergement." Le manque de place à Metz oblige également certaines personnes à accepter d'être mis au chaud à Thionville. Véronique Etienne milite ainsi pour le retour milite pour le retour d'une halte de nuit inconditionnelle toute l'année.