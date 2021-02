Grand froid : quels moyens pour les sans-abris dans les Ardennes ?

-10 degrés à Revin, -8 à Charleville-Mézières... Les Ardennes ne sont pas en alerte météorologique orange au grand froid ce mercredi 10 février 2021 mais la préfecture du département a déclenché le niveau orange de son plan grand froid.

A Charleville-Mézières, la maison de la veille sociale centralise les places d'hébergement d'urgence du département. En période hivernale, elle dispose de 6 lits supplémentaires, soit 29 au total.

Un accueil de jour renforcé

Lorsque le plan grand froid passe le seuil orange, les horaires de l'accueil de jour s'élargissent. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h en temps normal, il fonctionne en continu, de 8h à 20h y compris les week-ends et jours fériés.

Les bénéficiaires peuvent ainsi rester à l'abri à toute heure, l'accueil de jour et l'hébergement d'urgence étant logé dans un même bâtiment depuis trois ans.

Une pancarte aux pieds d'un sans-abri, sur laquelle est marqué : "SDF, aidez-nous, merci" © Radio France - Nathanael Charbonnier

"En général, les personnes viennent sur les deux dispositifs mais il arrive que certains refusent d'être hébergés la nuit car ils ont un animal et que notre chenil est en extérieur", explique Jennifer Bailly dirige la maison de veille sociale de Charleville-Mézières, gérée par l'association Global Axe.

En raison du protocole sanitaire, la jauge de l'accueil de jour est réduite. 6 personnes peuvent y être accueillies simultanément au lieu de 25. Mais la capacité reste suffisante pour répondre à la demande. Sur l'année 2020, la maison de veille sociale de Charleville-Mézières a hébergé en moyenne 9 personnes par jour. Au plus fort de l'activité, 65% des lits étaient occupés.

Pour Franck, un abri salvateur

Parmi les derniers arrivés au centre d'hébergement d'urgence, Franck, un boucher qui s'est retrouvé à la rue pour la première fois de sa vie après avoir perdu son travail. Le week-end dernier, il arrive à Charleville-Mézières, dort à la gare. "À 23h, on vous dit de sortir et vous êtes dehors".

En voyant le thermomètre chuter, Franck s'inquiète. "Qu'est-ce que je vais faire ? Mon Dieu, sous un froid comme ça !". Une habitante lui offre le gîte pendant 48 heures et l'incite à appeler le 115. "Le 115, ça ne me passait pas par la tête".

Maraude à Périgueux (illustration) © Radio France - Emmanuel Claverie

Après sa première nuit à la maison de la veille sociale, Franck se sent soulagé. "On dort, on a besoin d'un café, ils nous donnent un café...". Débarrassé des urgences à court terme, Franck peut se projeter plus loin, avec l'appui d'un travailleur social. "En étant aidé comme ça, ça nous motive pour trouver une solution".

Des maraudes quotidiennes

Depuis le mois de décembre, avec la Croix-Rouge, la maison de la veille sociale de Charleville-Mézières assure également des maraudes quotidiennes à Charleville-Mézières et à Sedan du lundi au vendredi de 16h à 20h. En période de grand froid, elles pourront également être prolongées le week-end.

Pour les autres secteurs du département, les équipes se déplacent en fonction des signalements qui lui sont faits. D'où l'importance d'appeler le 115 lorsque l'on a connaissance d'une personne en détresse.

"La maraude a rencontré quarante personnes différentes. Un seul monsieur dort réellement à la rue et ne souhaite pas venir au centre d'hébergement", détaille Jennifer Bailly, directrice de la maison de la veille sociale de Charleville-Mézières

La maison de veille sociale gère aussi le 115 et a reçu 6212 appels en 2020.