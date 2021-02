Grand froid : une maraude supplémentaire de la Croix-Rouge l'après-midi à Tours

En cette période de grand froid, La Croix-Rouge se mobilise davantage envers les sans-abris. Habituellement, la Croix-Rouge fait des maraudes le soir de 18 à 1h pour distribuer de la nourriture et du matériel de couchage mais là, avec le plan grand froid, il y aussi des maraudes l'après-midi depuis jeudi 11 février et au moins jusqu'à dimanche. L'objectif est d'orienter les sans-abris vers le 115 pour leur trouver une solution d'hébergement, leur apporter des couvertures, un peu de chaleur humaine et du café chaud. Reportage.

On est venu boire un petit café pour se réchauffer - Stéphane

Christelle est bénévole et assure la maraude avec Anne ce jeudi après-midi dans les rues de Tours. "On a fait un premier repérage avec des personnes qui étaient assisses par terre devant des boutiques, et là on va leur apporter des couvertures, du café, du chocolat chaud, des gâteaux". Avant leur distribution, Stéphane les interpelle avec son fils et vient leur demander du café. "On est venu boire un petit café pour se réchauffer et j'ai récupéré un vêtement pour me protéger de la pluie et des fruits pour manger".

Une boisson chaude, ça fait beaucoup de bien. Les sandwichs froids ça ne relève pas un bonhomme - Gilles

Au milieu de la rue Nationale, Gilles demande un chocolat chaud, "ça fait beaucoup de bien, le chaud c'est très important pour nous qui sommes dans la rue, les sandwichs froids ça ne relève pas un bonhomme". Anne et Christelle lui demande s'il a une solution pour dormir au chaud ce soir-là, et lui propose d'appeler le 115 mais il répond "pour l'instant, j'ai une chambre ça va donc je ne dors pas dans le froid".

C'est grâce à mon chien que je suis hébergée au chaud - Lucie

Plus loin, à l'angle de la rue Gambetta, Lucie fait la manche, assise par terre avec son chien. Anne lui propose du gâteau et lui parle de la solution d'hébergement, s'inquiétant pour elle. "Ça va aller" lui dit Lucie. "Vous êtes sûre ?" répond Anne. "Une dame a eu un coup de foudre pour mon chien, on a discuté, elle a proposé de m'héberger et j'ai acceptée. C'est grâce à mon chien que je suis hébergée au chaud" confie Lucie en souriant.

Le café me tient chaud aux mains - Dalil

Descendant la rue Nationale, Dalil a repéré les vestes oranges de la Croix-rouge et vient demander un café, "j'ai pris un café et un gâteau, ça ne me réchauffe pas, ça me nourrit. Le café me tient chaud aux mains".

800 places d'hébergement en Indre-et-Loire

Xavier Gabillaud, le directeur départemental de la cohésion sociale à la préfecture, rappelait hier sur notre antenne qu'il y avait environ 800 places d'hébergement dans tout le département. Un seul numéro à appeler pour trouver une place d'hébergement pour les sans-abris, le 115. Ces maraudes l'après-midi vont se poursuivre jusqu'à dimanche au moins.