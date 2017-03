Grand Guéret : après les questions, place aux ateliers

Début février, l'Agglomération du Grand Guéret avait envoyé un questionnaire à chaque foyer de son territoire pour connaître ses envies et ses besoins. Plus de 2.000 personnes ont répondu, la suite a été organisée sous la forme d'ateliers publics où les habitants étaient les bienvenus.

Il y a un peu plus d'un mois que l'Agglomération du Grand Guéret a envoyé un questionnaire pour sonder la population sur son quotidien : santé, logement, éducation, transports, emploi, alimentation.... 19 questions au total sur les besoins et les attentes. C'est la suite concrète de l'Assemblée Générale de l'Agglo qui a réuni plus de 300 élus du territoire fin 2016. Les élus veulent s'impliquer, mais aussi mieux connaître l'avis de leurs concitoyens. Plus de 2.200 ont répondu sur 15.000 courriers envoyés.

Après ce temps de consultation, trois ateliers étaient organisés la semaine dernière. 150 personnes ont répondu présentes, à Sainte-Feyre, Saint-Vaury et samedi à Guéret. Aux côtés des élus, les citoyens ont pu discuter autour de grands défis, définis après le dépouillement des questionnaires. D'ailleurs, beaucoup d'habitants ont voulu prolonger la démarche comme Céline, qui habite Genouillac :"j'ai reçu le questionnaire chez moi, que j'ai trouvé très très intéressant et j'ai souhaité poursuivre la démarche."

Les habitants et les élus du Grand Guéret en pleine réflexion © Radio France - Valérie Mosnier

Il y a plusieurs groupes de travail, avec chacun un thème, par exemple celui des déplacements sur l'agglomération. "Nous, on a parlé de développer et adapter notre réseau à d'autres formes de déplacements c'est à dire le vélo électrique, le covoiturage local, la pose de bornes électriques" explique Marc, qui vient de La Chapelle-Taillefert.

Les participants font dix propositions par défi, puis chacun vient voter pour les deux propositions qui le séduisent le plus. Céline a choisi "et si l'on créait des lieux de rencontre pour échanger festivement et si on se formait ensemble pour partager la connaissance."

Après la discussion... place au vote pour les habitants du Grand Guéret ! © Radio France - Valérie Mosnier

Ensuite, d'autres rencontres sont prévues en juin. Il s'agira de faire des propositions sur les dossiers définis comme prioritaires devraient être faites d'ici le mois de juin.