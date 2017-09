Grand meeting aérien dimanche en Mayenne : le Laval Aéro Show

Des milliers de spectateurs sont attendus, ce dimanche 17 septembre, à l'aéroport d'Entrammes.

Les passionnés vont se régaler. Ils pourront admirer de célèbres avions de chasse et de transport, des Rafale, des biplan et bien d'autres appareils. Au total, une soixantaine d'avions. L'invitée d'honneur de ce rendez-vous est la Patrouille de France. Vous en prendrez plein les yeux avec également des champions de voltige. Le thème de la journée est l'aviation d'hier à aujourd'hui, un siècle de conquête des airs. Un meeting aussi prestigieux en Mayenne n'avait plus été organisé depuis 9 ans. Un événement en partenariat avec France Bleu Mayenne. Toutes les informations sur le site Laval Aero Show 2017.