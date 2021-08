Grand Nancy : les rodéos urbains, plus de contrôles mais toujours difficile de les freiner

Les allés et retours en roue arrière, le moteur qui pétarade sous les fenêtres des immeubles. Ces scènes de rodéos urbains, en scooter ou à moto, se multiplient en France, et aussi chez nous, notamment dans le Grand Nancy. Pour lutter contre le phénomène, des opérations de police s'organisent tous les week-end depuis le début de l'été. A l'échelle nationale, les interventions ont augmenté de 15% depuis le premier confinement d'après le ministère de l'Intérieur. La lutte contre les rodéos urbains est devenue une priorité pour le gouvernement : 1 000 véhicules ont été saisis depuis le début de l'année.

Le but c'est de les arrêter mais il ne faut pas qu'ils tombent, il ne faut pas qu'il y ait d'accident, il ne faut pas tout ça, donc comme ils ne s'arrêtent pas souvent, c'est compliqué.

Postés à l'entrée du quartier de Mouzimpré, à Essey-les-Nancy, ce vendredi, les policiers, talkie-walkie à la main, scrutent chaque deux-roues. Ils multiplient aussi les contrôles. "Ca montre qu'on est là, explique Régis, policier motocycliste qui vient de vérifier les papiers d'un scooter. De toute façon, quand ils nous voient, ils arrêtent leurs acrobaties. Et dès qu'on repart, ils reprennent. Le but c'est de les arrêter mais il ne faut pas qu'ils tombent, il ne faut pas qu'il y ait d'accident, il ne faut pas tout ça, donc comme ils ne s'arrêtent pas souvent, c'est compliqué." Les course poursuites ou toute autres méthodes pouvant être considérées comme dangereuses pour les conducteurs ou les passants sont proscrites. Difficile dans ces conditions d'interpeller les adeptes de rodéos urbains en flagrant délit.

Des enquêtes basées sur la vidéosurveillance et les plaintes des voisins

Autre outil : les enquêtes de police, en s'appuyant sur la vidéosurveillance ou sur les plaintes des voisins. "En fin de compte, l'aide qu'on reçoit vient beaucoup des riverains, qui n'en peuvent plus et qui appellent le 17, raconte Bertrand, policier présent sur le dispositif anti-rodéo. Ca permet de monter ce genre d'opérations." Au quartier de Mouzimpré, plusieurs habitants témoignent d'un quotidien gâché par des nuisances sonores. "C'est constamment, presque tous les jours, tous les soirs, jusqu'à 3h du matin parfois, confie Bruno. On a perdu notre tranquillité."

C'est un loisir, une passion, sinon on reste chez nous. On n'a pas de terrain proche de chez nous où on peut faire de la moto !

Les jeunes, eux, se justifient : "c'est un loisir, une passion, sinon on reste chez nous, argumente Hakim, entourés de ses copains. On n'a pas de terrain proche de chez nous où on peut faire de la moto !""Mais c'est interdit sur la voie publique", leur répond un policier. "Mais là où on se met il n'y a pas de voiture et pas d'enfants non plus, on ne prend pas de risque !" "C'est dangereux, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas dangereux, que ce soit pour vous ou pour les autres", tranche l'agent. Depuis 2018, les rodéos urbains sont passibles d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les férus de deux-roues à Mouzimpré ont laissés leurs motos à la cave pour cette fois. Mais ils prévoient déjà de les ressortir.