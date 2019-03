Grand nettoyage de printemps à Forbach

Forbach, France

Le retour des beaux jours après les longues semaines d'hiver, c'est le moment pour Forbach pour se refaire une petite beauté. La ville a lancé vendredi sa grande campagne annuelle de nettoyage printemps, et tous les agents des services techniques sont sur le pont !

Secteurs après secteurs

"Nous allons passer au crible chaque quartier de la ville, explique Véronique Festor, la responsable de la brigade nettoyage à la ville de Forbach, avec à chaque fois plusieurs jours ou semaines pour chaque secteur." Il en a été défini sept précisément avec un coup d'envoi donné dans le centre-ville.

Dans la rue Nationale, Benaïssa conduit une machine équipée de rouleaux qui lave chaussées et trottoirs et qui va sillonner les rues de la ville une bonne partie de la journée durant cette période cruciale.

On doit nettoyer à fond, on est motivés. Quand je me lève le matin, que je me promène et que je vois que c'est propre, ça fait plaisir - Benaïssa, depuis 22 ans au service techniques de Forbach

Plus loin dans la rue, Théo et Sébastien s'affairent autour d'un bac à fleurs en bois. Les menuisiers poncent et peignent pour redonner des couleurs au mobilier urbain. Les jardiniers taillent les massifs, les serruriers réajustent les panneaux de signalisation : tous les corps de métiers sont impliqués. Un vrai travail collectif pour embellir Forbach qui va continuer sans relâche jusqu'au début du mois de juin.

Sébastien et Théo, les menuisiers, refont une beauté aux bacs à fleurs © Radio France - Clément Lhuillier

Un peu civisme s'il vous plait

Malheureusement, tous les habitants ne sont pas sensibles au travail des agents. En témoigne les mégots, les crottes de chiens, les papiers jetés par terre, quand il ne s'agit carrément pas de dépotoirs improvisés dans certains lieux un peu plus éloigné du centre. Cette campagne c'est donc aussi l'occasion de rappeler que la propreté d'une ville est l'affaire de tous.