Grand Paris : l'interdiction des véhicules Crit'Air3 à l'intérieur de l'A86 repoussée à début 2023

Les propriétaires de véhicules les plus polluants ont quelques mois de répit. La troisième étape de la Zone à faibles émissions de la Métropole du Grand Paris a été repoussée. L'interdiction de la circulation des véhicules Crit'Air3, à l'intérieur de l'A86, est reportée à début 2023.

La Métropole du Grand Paris a ajusté son calendrier à propos de la circulation des voitures les plus polluantes à l'intérieur de l'autoroute A86.

Les Crit'Air3, autrement dit les véhicules diesel d'avant 2011 et ceux à essence d'avant 2006, pourront encore rouler dans la Zone à faibles émissions francilienne jusqu'à début 2023. Dans un premier temps, l'interdiction de ces véhicules dans cette zone avait été fixée à juillet 2022.

Quelques mois de répit pour les automobilistes concernés

Le président de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, précise dans un communiqué que le calendrier sera examiné par le Conseil métropolitain et il ajoute que "Dans tous les cas, en lien avec la Ville de Paris, la prochaine étape de la ZFE métropolitaine sur laquelle les élus auront à se prononcer au printemps 2022 et qui consiste à limiter la circulation des véhicules les plus polluants au Crit’Air3, à l’intérieur de l’autoroute A86, n’interviendra pas avant début 2023".

Deux sujets sont encore sur la table

La Métropole du Grand Paris précise aussi qu'elle attend encore deux réponses de l'État.

La première concerne la mise en place d'un prêt à taux zéro pour aider les automobilistes les plus modestes à changer de voiture.

La deuxième porte sur la mise en place du contrôle sanction automatisé dans le périmètre concerné par l'interdiction de circulation, à l'intérieur donc de l'A86.