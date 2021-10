Grand Paris : Métropolis, réseau de bornes de recharge électrique, lance son application mobile

Métropolis, le plus grand réseau de bornes de recharge électrique de la Métropole du Grand Paris, lance "Mobile recharge", une application mobile gratuite. Carte interactive, disponibilité des bornes, choix de la puissance de charge, paiement : tous ces services sont dans l'application.

L'application mobile "Métropolis recharge" lancée par Métropolis, le plus grand réseau de bornes de recharge électrique de la Métropole du Grand Paris, devrait faciliter la vie de tous ceux qui se déplacent avec un véhicule électrique. Elle est gratuite et disponible dès à présent sur Apple Store et Google Play.

Tous les services sont sur l'application

Vous trouverez tout dans l'application "Métropolis recharge" que ce soit la carte interactive, la disponibilité des bornes, le choix de la puissance de charge, le paiement, et même les informations réseau.

"Avec l’application Métropolis, nous donnons aux utilisateurs des bornes de recharge un accès simple à toutes les informations et aux services que nous sommes les seuls à proposer : le paiement au kWh et des puissances de charge adaptées aux véhicules électriques de nouvelle génération", précise Benoit Thieblin président de Métropolis.

Le déploiement des bornes a commencé en janvier 2021. Elles seront 5.000 dans les communes de la métropole courant 2022. Parmi ces 5.000, 250 permettront une charge ultra-rapide. Sur ces bornes, 100 kilomètres d’autonomie peuvent ainsi être chargés en 10 minutes seulement.

Il y a actuellement 700 points de charge en cours d’installation sur une quarantaine de communes franciliennes.

Cette application se veut intuitive

Elle propose trois étapes simples :