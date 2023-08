Grand Pavois de La Rochelle : la série noire continue pour le spectacle Voiles de nuit

A ce niveau-là, on ne peut même plus parler de chat noir... Après des contraintes budgétaires, sanitaires (Covid) et météorologiques (sécheresse, vent), la direction de Grand Pavois Organisation avance cette fois des raisons "sécuritaires". Organisé dans le cadre du Grand Pavois La Rochelle, Voiles de Nuit n'aura donc pas lieu le samedi 23 septembre dans l’avant-port de La Rochelle.

Le Conseil d’Administration, qui s’est tenu mardi 29 août, a décidé à la majorité de reporter le spectacle en 2024 pour des problématiques de délai d’organisation. "C’est avec beaucoup de tristesse et de frustration que nous sommes dans l’obligation de reporter le spectacle Voiles de Nuit initialement programmé le samedi 23 septembre 2023", a commenté Alain Pochon, président de Grand Pavois Organisation. "Le Conseil d’Administration a voté à la majorité le report de cette édition 2023 compte-tenu des nouvelles mesures de sécurité demandées, dont nous avons pris connaissance seulement le 23 août dernier."

Délais d’organisation trop courts

Grand Pavois Organisation précise que les délais ne permettent pas de proposer "un spectacle à la hauteur de sa qualité et des mesures de sécurité demandées". C'est donc la huitième année consécutive que le spectacle pyrotechnique et digital est annulé. Le dernier remonte à 2015. Une éternité. "Nul doute que nous proposerons l’année prochaine un spectacle, d’encore plus grande qualité et toujours plus novateur", persiste Alain Pochon.

Quant au Grand Pavois La Rochelle, il aura bien lieu du mercredi 20 au lundi 25 septembre, de 10h à 19h, sur le Port des Minimes. 80 000 visiteurs sont attendus cette année. L’Afrique du Sud est le pays invité d’honneur de l'édition 2023.