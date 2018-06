L'été est arrivé : la saison préférée des amateurs de bronzette, de baignades et des cambrioleurs aussi ! Si vous avez prévu de partir en vacances quelques jours voire quelques semaines vous vous inquiétez peut-être de laisser votre maison vide. Les gendarmes et la police peuvent passer chez vous, vérifier votre habitation, dans le cadre de l'opération "Tranquillité vacances" c'est gratuit. Cette année vous pouvez aussi choisir de payer pour ce service. Une nouvelle entreprise vient d’être lancée dans le grand Périgueux.

Ramassage de courrier, ouverture des volets

Sébastien, son épouse et sa fille proposent de se rendre chez vous pendant votre absence. "On prend en charge votre maison, on ouvre les volets le matin, on les ferme l'après-midi. On ramasse le courrier et on peut s'occuper d'un animal, arroser les plantes, tondre la pelouse..." détaille Sébastien. Il travaille lui-même dans le domaine de la sécurité. "C'est une tranquillité pour les gens car cela montre une activité dans la maison et cela intéresse moins les cambrioleurs."

Pour le moment le service n'est disponible que dans le Grand Périgueux. En cas de succès il pourrait être étendu. Le tarif est dégressif en fonction de la durée du service. Pour une semaine, comptez 150 euros en moyenne. Ce service peut bénéficier d'une réduction d'impôts à hauteur de 50%.