Grand Périgueux : la première pierre du Pôle Aliénor est posée

Le Pôle Aliénor, située sur le quartier des affaires près de la gare, accueillera le siège du Grand Périgueux. On y trouvera également d'autres services comme le centre intercommunal d'action sociale, l'office de tourisme, la maison de l'emploi, Péribus et des bureaux pour des agents de la Région Nouvelle Aquitaine.

Pose de la première pierre du Pôle Aliénor © Radio France - Xavier Dalmont

Deux pôles connectés

Au total 8000 m2 répartis sur deux ailes et cinq niveaux. A noter que le Grand Périgueux n'utilisera que 2900 m2. Ce projet d'un peu plus de 12 millions d'euros sera opérationnel mi 2023. Il est situé à deux pas du Pôle Multimodal où trains, bus, et vélos s'interconnectent.

" Il y avait cette friche au cœur de l'agglo, personne n'avait eu l'idée…" - Jacques Auzou Pst du Grand Périgueux

