À partir de ce lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les équipements sportifs et culturels de Poitiers et du Grand Poitiers. Le Pass sanitaire reste exigé.

Grand Poitiers : le masque plus obligatoire dans les équipements sportifs et culturels

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les équipements public à Poitiers. C'est la ville qui l'annonce. On pourra tomber le masque dans tous les équipements sportifs et culturels de la commune de Poitiers et de l'agglomération. La mesure sera effective à partir de ce lundi 1er novembre. En revanche, le pass sanitaire sera toujours exigé à l'entrée.

Un faible taux d'incidence

Il faut dire que la situation sanitaire est bonne dans la Vienne. Le taux d'incidence est de 41 cas pour 100 000 habitants, même si les contaminations repartent légèrement à la hausse