Grand Prix de France : les restrictions de circulation autour du Castellet commencent ce vendredi

Le Grand Prix de France de Formule 1 accueille ses premiers spectateurs ce vendredi sur le circuit Paul-Ricard du Castellet (Var). Ils ne seront que 15.000 au lieu des 65.000 possibles. Des restrictions de circulation seront en place à partir de vendredi et jusqu'à dimanche.

Les poids lourds et les cyclistes ne pourront pas circuler autour du circuit Paul Ricard du Castellet

Les fans de Formule 1 ont rendez-vous ce week-end sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var) pour le 61e Grand Prix de France. Les premiers spectateurs sont attendus ce vendredi et l'ouverture du circuit à 8h. Avec le contexte sanitaire, la jauge de public a été revue à la baisse : 15.000 personnes sont attendues tous les jours au lieu de 65.000. Même si le public est moins nombreux qu'en 2018 (et d'énormes bouchons aux abords du circuit), les autorités redoutent des perturbations et annoncent une série de restrictions de circulation (voir ci-dessous) sur les départementales qui mènent au circuit Pau- Ricard.

Dans un communiqué, le préfet du Var explique qu'"afin de garantir la fluidité du trafic, il est impératif que tous les spectateurs respectent les préconisations d’itinéraires transmises par l’organisateur pour rejoindre le parc de stationnement dédié. Chaque véhicule devra disposer le macaron transmis par l’organisateur sur son pare-brise côté passager."

Écoles ouvertes au Beausset et au Castellet

Avec quatre fois moins de spectateurs qu'en 2018, les communes proches du circuit pensent vivre une édition 2021 "plus sereine" sur les routes. Les écoles du Beausset, comme celles du Castellet, restent ouvertes ce vendredi contrairement à 2019. Le grand marché du vendredi est également maintenu au Beausset. Des "Pass Riverains" ont été délivrés aux habitants qui habitent sur les axes qui mènent au circuit.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les restrictions de circulation

À compter du 18/06/2021 et jusqu’au 20/06/2021 inclus, de 7h00 à 21h00, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes (transports exceptionnels compris) et des cyclistes est interdite sur la DN8 (Le Castellet, le Beausset, Evenos, Ollioules et Toulon), la D402 (Le Beausset, Signes et le Castellet), la D2 (Le Castellet et Signes), la D66 (Le Castellet), la D559B (Le Castellet), la D26 (Le Castellet). Pour les cyclistes seulement, interdiction de circuler sur la D62 et la D462 (Evenos)

(transports exceptionnels compris) et des est interdite sur la DN8 (Le Castellet, le Beausset, Evenos, Ollioules et Toulon), la D402 (Le Beausset, Signes et le Castellet), la D2 (Le Castellet et Signes), la D66 (Le Castellet), la D559B (Le Castellet), la D26 (Le Castellet). Pour les cyclistes seulement, interdiction de circuler sur la D62 et la D462 (Evenos) À compter du 18/06/2021 et jusqu’au 20/06/2021 inclus, de 7h00 à 21h00, la circulation de tous les véhicules est interdite sur la D2 du carrefour du Grand Caunet jusqu’au rond-point du Camp. La circulation sur la RDN8 entre le rond-point du Camp et le carrefour des Quatre frères pourra être interdite à certains horaires, notamment le matin.

du carrefour du Grand Caunet jusqu’au rond-point du Camp. La circulation sur la entre le rond-point du Camp et le carrefour des Quatre frères pourra être interdite à certains horaires, notamment le matin. À compter du 19/06/2021 et jusqu’au 20/06/2021, de 7h00 à 21h00, la circulation de tous les véhicules est interdite sur la D26 entre le croisement de la D87 et le rond-point du Camp.