Grand Prix de Pau : belle affluence pour le dernier week-end, mais une fréquentation globale en baisse

Après une édition 2022 record de fréquentation , le Grand Prix de Pau signe une édition 2023 moins brillante, en raison d'un temps très pluvieux lors du premier week-end de course automobile. Du 12 au 14 mai, puis du 19 au 20 mai, environ 110 000 visiteurs ont été recensés sur le circuit et aux alentours. C'est près de 60 000 de moins que l'année dernière.

Des voitures de collections exposées devant le Palais Beaumont à Pau © Radio France - Flore Catala

Avec un premier week-end où il a plu et où il a fait froid, le Grand Prix moderne a vu sa fréquentation chuter. L'année dernière, il avait attiré environ 100 000 personnes. Cette année, il y avait deux fois moins de monde : 35 000 entrées payantes ont été comptabilisées, auxquelles il faut ajouter les 20 000 entrées gratuites, un chiffre historiquement bas.

Le Grand Prix Classique surpasse le Grand Prix Moderne

Heureusement, la météo a été plus clémente pour le Grand Prix Classique, qui affiche des chiffres de fréquentation similaires à ceux de l'année dernière. Un peu plus de 66 000 personnes ces trois derniers jours en comptant les entrées gratuites et payantes. Ce coup-ci, c'est un peu plus que l'année dernière. Les voitures anciennes ont donc attiré pour cette éditionplus de monde que les courses sportives classiques, plus prisées d'habitude.

Beaucoup de voitures Bugatti à l'honneur lors du Grand Prix Classique de 2023 - Flore Catala

Le Grand Prix a aussi été marqué cette année par une ambiance très festive. Dans les lieux et animations qui ont le mieux marché, il y a les casetas de la Place Clémenceau, transformée pendant trois semaines en Place Gourmande. Elle a attiré près de 80 000 personnes venues manger, boire et faire la fête pendant toute la durée de l'événement.

Le pilote Philippe Guy et son bolide des années 1930 © Radio France - Flore Catala

Renaud et Christian, deux habitants de l'agglomération de Pau, ont participé à la parade avec leur voiture. C'était leur toute première fois sur le circuit. © Radio France - Flore Catala