Grand Quevilly : des animaux d'un cirque, dont des chameaux et des buffles, s'échappent en pleine nuit

Le Grand-Quevilly, France

Une scène digne du dessin animée Madagascar. Dans la nuit de jeudi à vendredi vers 3h45, les policiers sont appelés car des habitants de Grand Quevilly, dans la métropole rouennaise, aperçoivent 3 chameaux en liberté en pleine rue.

"Les animaux sont calmes, les policiers arrivent à les mettre dans un coin et très vite, ils se rendent compte qu'un cirque est installé dans le secteur. Nos collègues préviennent les responsables et très vite, ils se rendent compte que d'autres animaux se sont échappés", explique une source policière. Le cirque en question est le cirque Seneca.

La clôture de l'enclos a été sectionnée

Et en patrouillant, les policiers et les responsables du cirque trouvent dans une prairie, 7 buffles, 3 poneys, 2 ânes, 2 chèvres et 2 lamas. "Ils ont réussi à les ramener calmement au cirque, aucun animal n'a été blessé. Et c'est un soulagement car la Sud 3 n'était pas loin", poursuit cette source.

En fait, les animaux ont pu s'échapper car la clôture électrifiée de l'enclos du cirque a été sectionnée. Une enquête a été ouverte.