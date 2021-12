Grand-Quevilly : la secrétaire d'Etat à la Jeunesse en campagne pour le service national universel

"C'est une chance, une chance pour les jeunes qui leur permet de vivre un temps de mixité, de grandir, de se découvrir", commence d'emblée la secrétaire d'Etat à la Jeunesse Sarah El Haïry. Elle est venue présenter le service national universel (SNU) aux jeunes lycéens de Val de Seine à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).

Trois sessions en 2022

Pour cette campagne 2022, 50.000 places sont disponibles partout en France, 3.000 en Normandie. "Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à fin décembre. On casse le hasard, on découvre des gens engagés, on découvre ses droits, et on se découvre personnellement", commente la ministre. "C'est un service de cohésion, ça donne envie de se pousser en avant, le dépassement de soi, rappeler des valeurs, j'ai hâte de tester en tout cas", réagit Ethan, 15 ans.

Le SNU est destiné aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Pour cette année 2022 trois stages sont organisés du 13 au 15 février 2022. Du 12 au 14 juin et du 3 au 15 juillet. "On a fait pleins d'activités, des courses d'orientation, la traversée du Mont Saint Michel", expliquent en chœur Soane, Garance et Emma. Elles font partie des 243 Seinomarins qui ont fait ce stage cette année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le SNU nous a apporté des valeurs, le respect d'autrui et de nous-même. Ce sont des choses que l'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Rencontrer des personnes, rencontrer des militaires", expliquent ces jeunes qui ont fait le SNU. L'une des conditions est de quitter quand même son département.