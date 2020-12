GRAND TÉMOIN - Le marcheur de l'US Saint-Berthevin, Gabriel Bordier, va découvrir les JO en 2021

Les Jeux Olympiques de Tokyo auraient dû se dérouler à l'été 2020 mais en raison de la pandémie mondiale, ils ont été reportés d'un an. Cela a peut-être fait un heureux, le Mayennais Gabriel Bordier qui a eu quelques mois de plus pour se préparer et décrocher son billet pour la plus grande compétition du monde.

Le marcheur de l'US Saint-Berthevin s'est qualifié le 10 octobre 2020 en signant un temps canon de 1h20'19'' sur 20 km marche en République Tchèque.

Celui qui est actuellement étudiant en 6e année de médecine va donc se préparer pour cette échéance importante et inédite pour lui : "2021 va être une belle année, une année chargée, annonce Gabriel Bordier. Je ne vais pas changer beaucoup de choses dans ma préparation en vue des Jeux Olympiques. J'ai prévu des stages en altitude. Il y aura le championnat de France au mois de mars."