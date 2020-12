GRAND TEMOIN : Olivier Richefou espère que le Tour de France en Mayenne correspondra à la fin des confinements

Comme tous les jours pendant cette période de fêtes, France Bleu Mayenne interroge un grand témoin et ce jeudi 31 décembre 2020, la parole est à Olivier Richefou, le président du Conseil Départemental de la Mayenne. Pour lui, les premiers mois de cette année 2021 s'annoncent riches en événements avec notamment le lancement de l'Espace Mayenne et la venue du Tour de France.

Livraison de l'Espace Mayenne fin mars et vrai lancement en septembre

L'Espace Mayenne, équipement départemental culturel et sportif, doit bien être livré fin mars "l'architecte est présent régulièrement sur le site et il n'y a pas de signe d'alerte on est bien sur une livraison le 31 mars mais attention le 1er avril il n'y aura pas d'évènement" précise Olivier Richefou

l'espace Mayenne c'est comme une formule 1. Il faut faire des essais avant le grand prix - Olivier Richefou

Pour le président du conseil départemental, "le 2éme trimestre de 2021 sera consacré aux séances d'essais avec des spectacles et des évènement sportifs. Il y aura de larges invitations pour voir les flux de circulation du public et pour utiliser le matérel technique" Le département compte organiser des journées portes ouvertes courant février. tous les week-end sur inscription. Du personnel a même été recruté pour réaliser ces visites mais le vrai lancement interviendra plus tard _"le 30 juin pour la venue du Tour de France ce serait une belle date ; l'Espace Mayenne va accueillir notamment les journaliste pour le Tour de France... Mais le vrai lancement ce sera en septembre où on lancera une saison culturelle et une saison sportive"_précise le président du conseil départemental de la Mayenne

Le Tour de France : une belle fête populaire

Olivier Richefou a beaucoup défendu la venue du Tour de France en Mayenne. Le parcours de la grande boucle 2021 prévoit un contre la montre individuel entre Changé et Laval "tous les ans, je fais une étape avec l'organisateur et on a tous des souvenirs d'enfance, c'est pour moi la plus belle fête populaire, ce sera notre 14 juillet de la mayenne à table, cela doit être à cette hauteur là. Je souhaite ce que ce soit la fin des confinements et qu'on puisse jeter son masque en l'air. Et de conclure "J'espère que, avec les beaux exploits de Maxime Sorel sur le Vendée Globe, cela permettra de mieux identifier la Mayenne et qu'on la place plus facilement sur une carte de France" .