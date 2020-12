GRAND TÉMOIN : l'absence de spectateurs, c'est difficile pour le président du Stade lavallois, Philippe Jan

L'année 2020 si particulière n'a pas épargné le monde du sport. Pour le Stade lavallois dont l'équipe évolue dans le championnat National, cela s'est matérialisé, au printemps dernier, par l'arrêt de la saison 19/20 à neuf journées de la fin. Pour le président du Stade lavallois, Philippe Jan, "c'était la sage décision à pendre. On aurait pas pu finir ce championnat correctement."

La saison suivante a démarré avec quelques jours de retard et est marquée depuis par de nombreux matches à huis clos. Pour Philippe Jan, "c'est catastrophique car Laval fait partie des villes où il y a beaucoup de public. Donc c'est un vrai manque. Mais cette année 2020 nous a obligé à nous adapter. L'adaptabilité est le maître-mot de cette pandémie". Aucune date n'est fixée concernant le retour des spectateurs dans les stades.

Et puis, à l'automne, de nombreux clubs dont le Stade lavallois ont été touchés par des cas de Covid-19 : "on a eu quelques contraintes, on a été surpris avec des joueurs pénalisés, notamment sur le plan respiratoire".