Grand week-end de l'Ascension : les conseils de Bison futé pour éviter les bouchons en Ile-de-France

Si vous comptez quitter l'Ile-de-France pour profiter de ce grand week-end de l'Ascension, attention, vous ne serez pas tout seul sur les routes. Bison futé prévoit du rouge pour les départs de notre région mercredi et jeudi. Pour les retours dimanche sera écarlate. Voici les conseils de Bison futé.

Vous serez très nombreux à quitter l'Ile-de-France ce mercredi ou jeudi pour prendre l'air. Attention sur les routes pour ce grand week-end de l'Ascension. Bison futé est en alerte. Il prévoit du rouge mercredi mais aussi jeudi pour les départs de l'Ile-de-France. Pour les retours, dimanche 16 mai 2021 est aussi très rouge.

Selon Bison futé, il y aura surtout du monde sur les grands axes qui vont vers des lieux de villégiature et les zones côtières. A priori, la plupart de ceux qui partent n'iront pas très loin de leur domicile. Attention donc si vous avez décidé d'aller en Normandie, en Bretagne mais aussi dans le Centre-Val-de-Loire.

N'oubliez pas que le couvre-feu est toujours en vigueur. Il est interdit sauf autorisation, de circuler entre 19h00 et 6h00 du matin.

Attention sur les routes durant ce grand week-end - Ministère de la Transition écologique

Mercredi 12 et jeudi 13 mai

En Île-de-France, pour les départs, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée mercredi et jeudi.

Dans l’après-midi de ces deux journées, des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales radiales et rocades qui convergent vers les autoroutes A6 et A10, jusqu’en début de soirée.

Les conseils de Bison futé

Ce mercredi il fallait partir entre 10h00 et midi pour éviter les gros bouchons.

Jeudi, il est conseillé de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 10h00ou au pire avant midi.

Evitezl'autoroute A11 entre Paris et Le Mans entre 10h00 et 14h00.

Essayez de ne pas être sur l'autoroute A13 entre Paris et Caen de 10h00 à 14h00.

Dimanche 16 mai

Pour les retours, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13 en direction de l’Île-de-France, dès le milieu de la matinée et jusqu’en fin d’après-midi.

Les temps de passages aux barrières de péage devraient être assez importants.

Les conseils de Bison futé

Dimanche, regagnez ou traversez l'Ile-de-France avant 11h00.

Evitez l'autoroute A13 entre Caen et Paris de 10h00 à 19h00.