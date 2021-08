Grande braderie d'été réussie et ensoleillée à Pau

La traditionnelle braderie s'est déroulée ce vendredi et samedi toute la journée dans les rues piétonnes du centre-ville. 150 commerces sédentaires et ambulants ont proposé aux Palois et Paloises de bonnes affaires avant la rentrée scolaire. La Mairie se félicite du résultat.

La braderie d'été à Pau, c'était le vendredi 27 août et le samedi 28 août toute la journée dans les rues piétonnes du centre-ville. Prix cassés jusqu'à - 80%, lots de couteaux à gagner, ceux qui cherchent à s’équiper à quelques jours de la rentrée scolaire ont trouvé toute une série d’articles dont ils ont besoin.

Et les commerçants de bijoux, de jouets, de savon, de vêtements présents ont réussi à déstocker et retrouver, à cette occasion, leurs clients. " Cette année, la braderie est une réussite, _80 commerçants sédentaires et 70 ambulants se sont réunis_, plus que l'année dernière " se félicite l'un des organisateurs Thibault Chenevière, adjoint au maire en charge du commerce et du numérique.

Les Palois, plus nombreux qu'attendus à la braderie d'été sans un nuage. © Radio France - Sarah D'hers

Joël vient chaque année vendre ses bijoux. Cet habitué s'étonne du monde, vu le contexte sanitaire. Pour Océane, gérante d'une marque de vêtements en ligne depuis deux ans, la braderie c'est la plus grande partie de son chiffre d'affaire annuel. " Les ventes ont baissé, c'est plus calme mais les derniers mois ont tellement été compliqués, que toute vente est importante " se réjouit tout de même cette jeune créatrice d'entreprise sous le grand soleil palois.

" On revit de revoir autant de monde " constate une retraitée venue profiter d'un moment perdu, selon elle depuis quelques temps. Avant cette rentrée, Aurélie, 11 ans, refait sa garde-robe à moindre prix et essaient de trouver des carnets. Jean-Marc, lui, déambule rue Serviez et concède qu'il a fait assez d'économie cette année, faute de sorties. " C'est le moment d'en profiter !" conclut-il.

La prochaine braderie aura lieu à Pau, l'hiver prochain.