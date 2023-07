Grande braderie de Strasbourg : pas de voiture ni de trams dans le centre-ville samedi

C'est une tradition chaque été : la grande braderie de Strasbourg. Elle est prévue sur la Grande-Ile ce samedi 22 juillet de 7h30 à 19h30. Entre 50 000 et 80 000 visiteurs sont attendus. Cette année, 400 commerçants seront présents avec leurs stands.

ⓘ Publicité

Pas de voiture sur la Grande-Ile

La circulation et le stationnement seront interdits dans l’ensemble de la Grande-Île du vendredi 21 juillet à 22h00 au dimanche 23 juillet à 1h00. Les parkings Gutenberg, Kléber et Broglie seront fermés à partir de 4h30 le samedi 22 juillet et jusqu’à 1h00 le dimanche 23 juillet.

Attention si vous partez en vacances samedi

Pour les riverains disposant d’un stationnement privé ou d’un abonnement dans un parking public, la sortie est possible jusqu’au samedi 22 juillet à 4h30 par le pont du Théâtre ou le pont St Nicolas. L’entrée sera à nouveau possible à partir de 1h le dimanche 23 juillet. Les livraisons ne sont pas autorisées sauf exceptions prévues par arrêté.

Il n'y aura aucun transport en commun sur la Grande-Ile jusqu'au dimanche 23 juillet 1h. Certaines lignes de bus sont déviées de leurs itinéraires dès le vendredi 21 juillet à partir de 22h00. Pour se rendre à la gare, il y a les bus des lignes H, 2 et 10. La gare reste desservie par les trams A et D.