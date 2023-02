Grande collecte de nourriture pour les animaux à Grasse

Marie Bibiano, cofondatrice de "Solidarité Animaux en Détresse 06" résume simplement la mission de cette association : "c'est une banque alimentaire pour les animaux en détresse". Ne vous étonnez donc pas de croiser des bénévoles réclamant de la nourriture pour animaux vendredi 3 et samedi 4 février au magasin Auchan de Grasse. "L'association soutient 850 chiens et chats. Nous récoltons d'abord la nourriture, et elle est distribuée ensuite au cas par cas pour les animaux dans la rue ou dans les foyers précaires. Il s'agit de gens bienveillants avec leur animal, mais qui sont en difficulté. Et il y en a beaucoup."

Les besoins ? Des boîtes et croquettes pour chats principalement, mais aussi de la nourriture pour chiens

L'association ne manque pas de travail témoigne Marie Bibiano. "Malheureusement il y a beaucoup d'abandons, d'appels au secours de plus en plus nombreux auxquels nous n'arrivons même plus à faire face." D'où cet appel au don, ainsi qu'au bénévolat par la même occasion : "On a des nourricières, sur des points de centrage de chats. On a un oeil sur eux pour qu'ils soient en bonne santé. Ils seront même opérés quand c'est nécessaire. "

Cette grande collecte aura lieu à Auchan à Grasse ce vendredi 3 février, ainsi que la samedi 4.

Pour contacter l'association, un numéro de téléphone : 06 34 66 84 41. Ou bien sur la page Facebook "Solidarité Animaux en Détresse 06".