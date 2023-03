Le centre Cuvier à Perpignan avait récolté et pesé près de six tonnes de denrées alimentaires en 2022

Dans la petite cour du centre Cuvier à Perpignan, les camions de collecte des Restos se succèdent. Pendant près de trois jours, les bénévoles n'ont pas chômé pour inventorier les dons puis les ranger.

ⓘ Publicité

Une procédure bien rodée

Tout commence d'abord par un rapide état des lieux à l'arrivée du camion de livraison. C'est généralement Marie-Ange, la responsable du centre Cuvier, qui le fait : "dans ce camion on a beaucoup de produits pour les bébés, on a du thé, du café." La bénévole soulève les cartons empilés : "on a aussi des viennoiseries et du chocolat dessous."

C'est au tour de Gilles ensuite, le conducteur du camion, d'entrer en scène. Le retraité s'engouffre dans l'arrière du camion : "je décharge puis ensuite on va trier." Derrière lui, les cartons s'empilent sur le transpalette. Et une fois les cartons déchargés ; reste le plus fastidieux dans l'entrepôt.

Dans la salle principale, plusieurs tables ont été disposés sous forme de "U", les cartons sont déposés sur les tables par les bénévoles. "On trie les cartons, là les brosses à dents avec les brosses à dents. Les pots de bébé avec les pots de bébé", commente Marie-Ange d'un geste énergique.

Et rien n'échappe à l'œil aguerri de la bénévole : "là vous voyez les compotes ne doivent pas aller avec les petits pots." Et d'ajouter : "pour les Restos c'est très important de bien trier avant de peser pour bien connaître notre stock ensuite, savoir ce qu'on a."

Vient alors enfin le tour d'Aurore, derrière sa balance, elle enchaîne les pesées. "1 kilo et 800 grammes de pots pour bébé" annonce à voix haute la retraitée. La bénévole reporte ensuite toutes les pesées sur une feuille. "Je vais compter au fur et à mesure, chaque soir si j'ai l'énergie pour ne pas m'y perdre. Cela fait beaucoup de calculs, ça me fait un entraînement à mon âge !" lâche-t-elle dans un rire.

Une longue préparation en amont

La cadence est soutenue, les bénévoles ne chôment pas comme le souligne Marie-Ange : "c'est dur ces trois jours de collecte. Les gens ne s'imaginent pas souvent mais c'est comme une fourmilière, tout le monde travaille. Et puis ça nous demande beaucoup de préparation en amont. On demande les autorisations aux supermarchés, on prépare les stands de collecte, on travaille sur cette grande collecte depuis 15 jours déjà, mais ça en vaut la peine."

L'an dernier le centre Cuvier avait récolté et pesé près de six tonnes de denrées. L'équipe de bénévoles espère en récolter autant, si ce n'est plus, le nombre de bénéficiaires dans les Pyrénées-Orientales a augmenté de près de 25% ces six derniers mois.

Les bénévoles du centre Cuvier déchargent les camions le plus vite possible © Radio France - Alexandra Lagarde

Les bénévoles trient les denrées avant de les peser © Radio France - Alexandra Lagarde