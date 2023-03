Grande collecte des Restos du coeur : une hausse de 21% des bénéficiaires dans les Landes

La grande collecte de l'association a lieu ce week-end des 3, 4 et 5 mars 2023. Un millier de bénévoles sont mobilisés dans les Landes, dans quelques 94 magasins. Les dons sont d'autant plus vitaux pour l'association qu'elle voit son nombre de bénéficiaire exploser sur les derniers mois.

Perte de pouvoir d'achat, prix de l'énergie, inflation galopante, sur un an le nombre de bénéficiaires des Restos du Coeur a augmenté de 22% au niveau national . C'est aussi le cas chez nous dans les Landes où leur nombre a augmenté de plus de 21%.

Cette hausse concerne notamment les familles avec de jeunes enfants. L'association en aide actuellement 2.650 dans les Landes, soit 5.500 personnes. C'est un millier de plus que l'an passé. Ce qui marque Evelyne Espaignet, présidente départementale des Landes des Restos du Cœur, c'est la présence de très jeunes enfants et de nouveau-nés. L'association aide 90 bébés de moins de 18 mois contre une soixantaine il y a un an. C'est très révélateur selon Evelyne Espaignet "On peut penser que ce sont souvent des mamans avec des enfants ou des couples avec des enfants qui avant étaient juste et qui, vu le contexte économique, la crise énergétique, ont basculé et ont besoin de frapper à notre porte pour pouvoir faire un complément alimentaire" explique la présidente landaise de l'association. Elle constate aussi ces dernières années une augmentation du nombre de mamans avec des enfants, de familles mono-parentales ainsi que "des personnes âgées seules qui ont de toutes petites retraites et qui une fois sorti le loyer, les frais d'énergies, n'ont plus grand chose pour manger" raconte-t-elle.

La grande collecte des Restos du cœur débute aujourd'hui (vendredi 3 mars 2023) dans 94 magasins des Landes. Elle mobilise plus de 1000 bénévoles. Objectif : faire au moins aussi bien que l'année dernière, c'est à dire 96 tonnes.