Grande collecte : les besoins des Restos du cœur de la Haute-Savoie sont immenses

Confrontés à une hausse sans précédent du nombre de bénéficiaires, les Restos du cœur de la Haute-Savoie ont besoin de renflouer leurs stocks de denrées alimentaires. La grande collecte débute ce vendredi et elle sera cruciale pour l'association.

Privés de collecte nationale en mars dernier en raison du coronavirus, les Restos du cœur de la Haute-Savoie attendent ce weekend avec impatience. Dès vendredi, les bénévoles de l’association seront présents dans plusieurs grandes surfaces du département pour récupérer un maximum de dons. _"_Nous avons besoin de pâtes, de riz…, explique le président de l’antenne haut-savoyarde des Restos. Mais il nous faut également des produits pour bébé et des produits d'hygiène."

Essentielle

Cet hiver, les Restos du cœur se préparent à distribuer entre 15 et 20% de repas supplémentaires. "Et avec la crise économique et l’afflux de bénéficiaires depuis la sortie du confinement, nous avons déjà puisé dans nos réserves", s’inquiète Alain Cruaz. "Cette collecte est essentielle pour passer l’hiver."