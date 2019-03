Fin de la grande consultation France Bleu : découvrez les propositions les plus populaires et les plus controversées

Parallèlement au Grand débat national lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron dans l'espoir de trouver une issue à la crise des "gilets jaunes", France Bleu a lancé une grande consultation numérique avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Entre le 16 janvier et le 15 mars, vous, internautes de France Bleu, avez eu la possibilité de faire des propositions et de voter pour celles des autres. Trois autres médias - le HuffPost, LCI et Nice-Matin - ont été associés à la consultation. Voici ce qu'il faut retenir à l'issue de de ces deux mois de consultation.

► Les résultats complets de la consultation

.

Plus d'un tiers des propositions sur d'autres thèmes que ceux du Grand débat national

Au total, 146.000 personnes ont participé, 8.500 propositions ont été formulées et 740.000 internautes ont voté pour celles formulées par les autres citoyens.

Selon Make.org, plus d’un tiers (36%) des propositions recueillies portent sur d’autres sujets que ceux choisis par le gouvernement pour structurer le Grand débat national (transition écologique, organisation de l'état, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté).

La fiscalité et de la démocratie en tête des préoccupations et au centre du débat

À l'issue de ces deux mois de consultation, Make.org a classé les propositions plébiscitées par thèmes. Sur les premières marches du podium figurent la fiscalité (28% des propositions plébiscitées) et la démocratie (20%).

Le pouvoir d’achat, l’État et les services publics, l’environnement, la santé, l’agriculture et l’alimentation, et enfin l’emploi complètent le tableau. "La réindexation des pensions de retraite sur l’inflation, la lutte contre les déserts médicaux ou la réduction des emballages en plastique figurent par exemple sur le podium des propositions les plus massivement soutenues, tout comme la taxation du kérosène ou encore la valorisation du travail manuel" souligne Make.org.

Les thèmes les plus plébiscités / Synthèse Make.org

Le RIC et l'ISF : deux propositions qui divisent

Autre fait notable, les deux propositions sur lesquelles les internautes sont le plus divisés sont l’instauration du Référendum d’initiative citoyenne (RIC) et le rétablissement de l’Impôt sur la fortune (ISF). Ces deux revendications des "gilets jaunes" ont suscité autant d'adhésion que de rejet.

Synthèse Make.org

Synthèse Make.org

Les 20 propositions qui font consensus

1. Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

2. Taxer davantage les multinationales

3. Remettre à plat le système d’imposition

4. Supprimer les privilèges des élus

5. Exiger des élus un casier judiciaire vierge

6. Prendre en compte le vote blanc

7. Réindexer les retraites sur l’inflation

8. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité

9. Simplifier le “mille-feuilles” administratif

10. Réduire les privilèges des hauts-fonctionnaires

11. Développer l’offre de transports en commun

12. Limiter les emballages en plastique

13. Promouvoir la production et la consommation locale

14. Taxer le carburant du transport aérien et maritime

15. Développer le ferroutage

16. Lutter contre les déserts médicaux

17. Améliorer la prise en charge dans les hôpitaux et les Ehpad

18. Limiter l’usage des pesticides

19. Favoriser le développement du bio

20. Revaloriser l’emploi dans les secteurs en tension

Les sept propositions qui suscitent le plus de controverses

1. Instaurer le Référendum d'initiative citoyenne (RIC)

2. Rétablir l’ISF

3. Diminuer l’impôt sur les successions

4. Créer un revenu universel de base

5. Supprimer la journée de carence des fonctionnaires

6. Légaliser le cannabis

7. Modifier le droit du sol