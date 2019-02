Grande consultation France Bleu : le Top 10 des propositions les plus soutenues cette semaine

Parallèlement au Grand débat national lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron avec l'espoir de trouver une issue à la crise des "gilets jaunes", France Bleu organise son propre espace d'expression numérique. Il vous est proposé de faire des propositions et de voter pour celles des autres. Chaque semaine, une synthèse est réalisée. Voici les dix propositions les plus soutenues par vous, internautes de France Bleu, cette semaine.

Votre Top 10 des propositions les plus soutenues

Il faut multiplier les maisons de santé en milieu rural. (Géraldine) Il faut calculer les APL sur les revenus du moment, pas sur les revenus N-2 comme c'est le cas actuellement. (Didier) Il faut lutter contre la désertification médicale : dispensaires itinérants avec circuits pré-établis, communiqués par mairies, journaux. (Marcelle) Il faut taxer les produits qui parcourent des km inutiles sous prétexte de rentabilité et baisser les taxes sur les vrais produits locaux. (Eloïse) Il faut que nos gouvernants soit imposables sur les revenus de la même manière que nous. (Anne) Il faut supprimer les privilèges à vie des anciens présidents, ainsi que des anciens membres du gouvernement. (Anne) Il faut lâcher la bride aux PME et TPE, trop écrasées par la réglementation et la paperasse. (Frérérique) Il faut trouver des solutions de transports collectifs en milieu rural. (Géraldine) Il faut arrêter les privilèges et les indemnités d'un élu une fois que son mandat est terminé. (Christophe) Il faut plus de moyens pour le milieu hospitalier. (Muriel)

Trois propositions particulièrement clivantes

Vos votes mettent en évidence un clivage important sur certaines propositions. Cette semaine, trois propositions ont recueilli globalement autant de votes "coup de cœur" que de votes "surtout pas !".

Il faut la suppression de la redevance TV . (Bernard)

Il faut instaurer le RIC. (Virginie)

Il faut aucun cumul de mandats. (Christophe)

La fiscalité suscite le plus de propositions

Au regard quatre grands thèmes choisis par le gouvernement pour structurer le Grand débat national, la répartition des propositions citoyennes se consolide : le domaine “Fiscalité et dépenses publiques” reste en tête avec 35% des propositions, suivi du domaine “Démocratie et citoyenneté” (17%). “L’organisation de l’Etat et des services publics” et surtout “la transition écologique” mobilisent toujours une part marginale des participants à la consultation (respectivement 10 et 5%).

En revanche, il apparaît que les propositions des citoyens tendent à se diversifier : la part de contributions n’entrant pas dans les thématiques du Grand débat national (le domaine “Autres”) continue d’augmenter, et représente désormais un tiers des propositions (33%).

Focus sur le domaine “Autres”

Parmi les thèmes les plus abordés dans le domaine “Autres” figurent :

Le grand âge : “Il faut améliorer les structures d'accueil des personnes âgées” / “Il faut embaucher du personnel dans les maisons de retraites” / “Il faut augmenter le personnel dans les EHPAD où la maltraitance augmente chaque jour suite a une grosse fatigue et un manque de personnel”.

“Il faut améliorer les structures d'accueil des personnes âgées” / “Il faut embaucher du personnel dans les maisons de retraites” / “Il faut augmenter le personnel dans les EHPAD où la maltraitance augmente chaque jour suite a une grosse fatigue et un manque de personnel”. Les retraites, les salaires et le pouvoir d’achat : “Il faut rétablir l'indexation des retraites sur l'inflation” / “Il faut indexer le SMIC, les retraites, les aides sociales, sur le montant de l'inflation” / “Il faut que les salaires hommes/femmes soient égaux”.Les transports : “ Il faut trouver des solutions de transports collectifs en milieu rural” / “Il faut promouvoir les transports en commun et augmenter considérablement le nombre de parkings à leur proximité immédiate”.

“Il faut rétablir l'indexation des retraites sur l'inflation” / “Il faut indexer le SMIC, les retraites, les aides sociales, sur le montant de l'inflation” / “Il faut que les salaires hommes/femmes soient égaux”.Les transports : “ Il faut trouver des solutions de transports collectifs en milieu rural” / “Il faut promouvoir les transports en commun et augmenter considérablement le nombre de parkings à leur proximité immédiate”. La santé et le handicap : “Il faut lutter contre la désertification médicale : dispensaires itinérants avec circuits pré-établis, communiqués par mairies, journaux” / “Il faut plus de centres pour les enfants autistes ou souffrant de problèmes de handicap” / “Il faut plus d'AVS dans les écoles afin d'aider les enfants handicapés dans les écoles "normales"” / “Il faut créer une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté à l'exemple de la Belgique”.

“Il faut lutter contre la désertification médicale : dispensaires itinérants avec circuits pré-établis, communiqués par mairies, journaux” / “Il faut plus de centres pour les enfants autistes ou souffrant de problèmes de handicap” / “Il faut plus d'AVS dans les écoles afin d'aider les enfants handicapés dans les écoles "normales"” / “Il faut créer une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté à l'exemple de la Belgique”. L’éducation et la formation : “Il faut revaloriser l'apprentissage sur le modèle allemand (ne pas le sous-estimer comme depuis 45 ans)” / “Il faut valoriser la formation professionnelle” / “Il faut éduquer les enfants à l'image et à la pensée critique. Pour rendre difficile les manipulations en tout genre”.

Le point sur la participation

Vous avez la possibilité de participer à notre consultation de deux manières. Soit en formulant une ou plusieurs propositions, soit en donnant votre avis. Ce 7 février, près de 5.000 personnes ont déjà participé à notre consultation, 325 propositions ont été formulées.

Donnez vos idées et votez pour celles des autres

Notre consultation est organisée avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Cette consultation ne se limite pas aux quatre thèmes choisis par le gouvernement pour son Grand débat national, mais est ouverte à toutes vos propositions, sur tous les sujets qui vous semblent importants, voire prioritaires. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire sera publiée sur francebleu.fr.

Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, ces propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités.