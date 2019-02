Grande consultation France Bleu : le Top 10 des propositions les plus soutenues cette semaine

Parallèlement au Grand débat national lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron avec l'espoir de trouver une issue à la crise des "gilets jaunes", France Bleu organise son propre espace d'expression numérique. Il vous est proposé de faire des propositions et de voter pour celles des autres. Chaque semaine, une synthèse est réalisée. Voici les dix propositions les plus soutenues par vous, internautes de France Bleu, cette semaine.

Votre liste des dix propositions les plus soutenues

Il faut pénaliser les propriétaires qui louent des logements insalubres. (Serge) Il faut mettre plus de moyens et plus de personnel dans les hôpitaux. (Géraldine ) Il faut multiplier les maisons de santé en milieu rural. (Géraldine) Il faut calculer les APL sur les revenus du moment, pas sur les revenus N-2 comme c'est le cas actuellement. (Didier) Il faut limiter par des quotas l'importation de viande. Il faut consommer en priorité les productions de nos agriculteurs. (Virginie) Il faut lutter contre la désertification médicale : dispensaires itinérants avec circuits pré-établis, communiqués par mairies, journaux. (Marcelle) Il faut interdire aux politiques d'être "juges et partie" et ne pas les laisser voter les lois qui les concernent. (Maryse) Il faut supprimer les privilèges des élus et anciens élus ainsi que l'immunité parlementaire et présidentielle. (Patrice) Il faut taxer les produits qui parcourent des km inutiles sous prétexte de rentabilité et baisser les taxes sur les vrais produits locaux. (Eloïse) Il faut faire payer les impôts aux grosses entreprises qui arrivent à ne pas en payer. (Anne-Marie)

Trois propositions particulièrement clivantes

Vos votes mettent en évidence un clivage important sur certaines propositions. Cette semaine, trois propositions ont recueilli globalement autant de votes "coup de cœur" que de votes "surtout pas !".

Il faut instaurer le RIC. (Virginie)

Il faut mettre en oeuvre rapidement le revenu universel de base pour tous. (Josiane)

Il faut la suppression de la redevance TV. (Bernard)

Fiscalité et dépenses publiques en tête des propositions, la défiance envers les élus très présente

Après un mois de consultation, des idées majeures émergent de vos propositions, conformément à celles qui ressortent du Grand débat national : vous êtes très nombreux à manifester une défiance envers les élus et leurs "privilèges". Vous êtes également très nombreux à demander une lutte plus intense contre l'évasion fiscale et la taxation des grandes entreprises du numérique, mais aussi l’indexation des retraites sur l’inflation, une meilleure offre médicale et de plus de services publics dans les zones rurales.

Presque un tiers des propositions (29%) concernent la fiscalité et les dépenses publiques, alors qu'un quart (25%) concernent la démocratie et la citoyenneté. Seulement 8% des propositions concernent la demande d'une action en faveur de la transition écologique.

Le point sur la participation

Vous avez la possibilité de participer à notre consultation de deux manières. Soit en formulant une ou plusieurs propositions, soit en donnant votre avis. Ce 15 février, plus de 6.300 auditeurs et internautes de France Bleu ont déjà participé à notre consultation en proposant des idées. 443 propositions ont été formulées. 32.000 personnes ont voté pour ces propositions.

Donnez vos idées et votez pour celles des autres

Notre consultation est organisée avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Cette consultation ne se limite pas aux quatre thèmes choisis par le gouvernement pour son Grand débat national, mais est ouverte à toutes vos propositions, sur tous les sujets qui vous semblent importants, voire prioritaires. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire sera publiée sur francebleu.fr.

Notre démarche étant indépendante de celle du gouvernement, ces propositions n'ont pas vocation à être communiquées aux autorités.