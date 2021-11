Grande Guerre : le village dans les tranchées, la correspondance des Poilus corses

“Tout va passer par l'écrit, ces hommes par le biais des lettres ou des cartes postales et autres vont être constamment maintenus avec la vie du village. Ils s'écrivent entre eux au front, mais aussi entre l'arrière et le front. Ils doivent tout gérer, les affaires familiales, professionnelles, liées évidemment à la communauté de manière générale. Ce sont _des gens qui n'étaient pas du tout habitués à l'écrit, qui vont devoir écrire et cet écrit va transposer le village directement dans la tranchée_.”

Jean-Paul Pellegrinetti, directeur de publication et du Centre de la méditerranée moderne et contemporaine, spécialiste de la vie politique, de l'histoire sociale et des conflits contemporains a écrit une thèse, publiée en 2020 et intitulée "la Corse, les Corses et la Grande Guerre, au miroir de la correspondance des poilus insulaires". Un travail de recherche conséquent, sur près de 10 000 supports (lettres, cartes postales et photos), qui reflète la vie de quelques 120 combattants parmi les plus de 52 000 mobilisés entre 21 et 48 ans depuis la Corse pour combattre dans les tranchées et dont plus 10 000 perdront la vie.

Parmi eux, Joseph Versini écrit à sa fiancée Joséphine en 1915 : “La vie qu'on mène, c'est toujours les tranchées, encore les tranchées, continuellement exposés aux balles, aux obus, aux bombes qui font tant de ravages depuis quelques temps et à tant d'autres mauvais engins qu'on invente tous les jours...Si je te dis que je suis en bonne santé, c'est pas vrai, mais seulement les majors me reconnaissent bon pour les tranchées, donc pour me faire crever la peau.”(Archives privées / famille Giusti)

L’invité de la rédaction : Jean-Paul Pellegrinetti

Jean-Paul Pellegrinetti vous avez étudié la correspondance des Poilus Corses, ça veut dire beaucoup de de travail avant tout, des milliers de supports ?

“J'ai travaillé autour de 120 combattants ça représentait à peu près 10 000 supports en fait, qui ont été numérisés, donc après analysés et à archiver et exploiter.”

Beaucoup de choses, il y a des lettres mais pas seulement et en fonction cela ne s'adresse pas aux mêmes personnes...

“Complètement. En fait, il y a différents types de supports, ce que j'appelle les supports à l'écrit avec 4 à 5 millions qui circulaient, rien que sur le front occidental côté français, tous les jours. Parmi ces supports, à l'écrit on peut distinguer des cartes militaires, les cartes postales, des lettres et également des cartes photo et en fonction de à qui on s'adresse évidemment on utilise un support différent et certains vont tous les jours jusqu'à écrire 4, 5 lettres, 3 cartes photos, 5 ou 6 cartes postales. _On a besoin d'écrire parce que malheureusement, tout va passer par là._”

Et ça fonctionne bien, peut être mieux que maintenant ?

“On va dire que tout le service postal se met en place, l'État se met en guerre très rapidement et dès le 2 août, la mobilisation en fait, tout est prêt et alors évidemment il y aura du retard dans l'acheminement du courrier. Il y a du retard depuis le front, en traversant toute la France...Avec les traversées maritimes il faut faire encore plus _attention à la guerre sous-marine qui est menée, maisle service postal fonctionne mieux qu'il n'a fonctionné en mars 2020 par exemple._”

Qui sont ces soldats ? Ils sont jeunes, plus âgés ? Surtout très nombreux en fait...

“Alors, ils sont très nombreux parce qu'il y a eu en Corse une mobilisation particulière, différente des autres départements. La mobilisation a été massive, on a mobilisé des jeunes de 21 ans jusqu'à 48 ans. En fait, la réserve de la territoriale s'est retrouvée dès les premiers jours au 9, 10 août mobilisée, vous avez des hommes qui sont dans les bateaux, en Corse on aura à peu près 52 800 mobilisés durant tout le cours de la guerre. En fait, ce sont des hommes relativement jeunes, on est dans une moyenne qui reflète un peu la Corse 30, 50, 36 ans en fait en moyenne mais d'autres sont bien plus jeunes, évidemment...”

Faire appel à des plus âgés comme ça très vite, c'est particulier à la Corse ou ça a été le cas ailleurs ? Est-ce qu'on peut comparer ?

“C'est particulier à la Corse parce que les anciens ont été appelés beaucoup plus tard en 15/16 pour certains, donc les députés sont montés au créneau tout de suite en montrant justement que la mobilisation ne s'était pas faite comme ailleurs, et le général gouverneur militaire de la guerre a ramassé tout le monde, a mis tout le monde dans les bateaux et ce n’est qu’à partir de 1915 ou les anciens, les pères des familles nombreuses notamment commencent à être récupérés, pointés dans les régiments et renvoyés vers l'arrière. Malheureusement, entre 14 et 15, il y a eu des morts.”

Pour remplacer ces morts en première ligne, on peut faire le lien directement avec le tissu économique et social de la Corse. À l'époque, ce sont les gens dont on avait besoin, des bergers, des gens qui ne seraient pas qualifiés ailleurs ?

“Oui, oui l'essentiel en fait une grosse partie on va dire 40, 45% voire presque 50%, sont des cultivateurs, des agriculteurs, bergers également. Donc c'est toute une Corse Agro pastorale qui est passée à côté des révolutions industrielles. Ce sont des gens à qui on a fait revêtir l’uniforme et qu'on a envoyé en première ligne. C’est un peu _à l'image des autres départements ruraux, il n’y avait pas une grande spécialisation au niveau des hommes et donc ils ont revêtu l'uniforme, sont partis en première ligne, on avait besoin d'hommes dans l'infanterie._”

C'est devenu un argument politique par la suite, on s'accorde aujourd'hui à parler d'un peu plus de 10 000 morts, mais on a longtemps parlé de plus... C'est ce qui fait qu'en Corse, la mémoire reste vive et ne fait pas encore place à l'oubli ?

“C'est complètement ça, parce que la situation de la Corse avant 14 est catastrophique économiquement, socialement et financièrement. Et au lendemain du conflit, on attend beaucoup du prix qui a été versé, entre 10 et 11 000 morts et 25 000 blessés en fait. Dans l'entre 2 guerres les régionalistes parlent de l’histoire d'une île oubliée par la France, cantonnée au rôle de chair à canon, de réservoir à fonctionnaires après l'empire colonial et de l'autre côté on évoque jusqu'à la borne de la Terre Sacrée 48 000 insulaires qui seraient morts pour montrer à la fois le prix d'attachement de la Corse à la France et puis aussi parce que la borne est inaugurée en 1933 au moment où la réactivation de l’irrédentisme italien est assez fort dans l'île par les fascistes. Donc ça montre aussi que la Corse veut rester attachée à la France.”