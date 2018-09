Caen, France

Avant de désamorcer les deux bombes qui ont été retrouvées fin juin et mi-juillet, il a fallu faire évacuer 750 habitants dans un rayon de 270 mètres. Tous les résidents devaient être partis à 8h. Ils ont été prévenus par une lettre de la ville de Caen il y a quelques jours. Une centaine de policiers a vérifié que la zone était bien bouclée. Après une heure de porte à porte, le feu vert a été donné aux démineurs.

Les deux bombes ont été entourées par des ballots de paille. "En cas d'accident, une grande partie des éclats seraient retenus par cette protection", explique Olivier, un des quatre démineurs. La préfecture du Calvados qui coordonne l'opération est habituée : "C'est le sixième débombage cette année, on en fait en moyenne trois à quatre par an, détaille Sandy Voyen, chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture du Calvados. On a une expérience dans ce genre d'opération mais ce n'est pas une routine."

Le désamorçage des bombes peut être effectué en quelques minutes mais parfois la mission est beaucoup plus longue. "On n'est pas à l'intérieur de la bombe, elle est tombée du ciel, le choc a pu être très violent. Parfois, tout est bloqué donc l'opération peut durer plusieurs heures", poursuit le démineur Olivier. La préfecture du Calvados envisage de lever le périmètre de sécurité à 16h00 au plus tard.