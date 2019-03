Grande Région : les risques ne s'arrêtent pas aux frontières

Les pompiers de Lorraine, Allemagne, Luxembourg et Belgique lancent officiellement ce jeudi le projet Inter'Red. Objectif : renforcer la coopération entre les différents corps de part et d'autre des frontières.

Moselle - France

Incendies, inondations, accidents industriels : les risques ne connaissent pas de frontières, et les sapeur-pompiers de Moselle et de nos voisins européens le savent parfaitement. C'est pour accentuer leur coopération et la mise en commun des moyens que les services des pompiers de Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg et Belgique, lancent ce jeudi à Grande-Rosselle (Allemagne) le dispositif Inter'Red.

Appels d'urgence

"L'idée est de rendre le meilleur service possible aux citoyens", explique Emilie Schwartz, conseillère auprès du SDIS 57 pour la coopération transfrontalière. Un exemple ? Les appels d'urgence, lorsqu'ils sont passés dans une zone proche de la frontière, lorsque les réseaux téléphoniques nationaux peuvent se chevaucher. "En composant le 112, on peut tomber sur un opérateur français ou allemand notamment, et vient alors le problème de la langue pour expliquer son problème." Du temps précieux perdu pour orienter l'appel vers le bon service et déclencher les secours nécessaires. Inter'Red doit donc permettre de mettre en réseau les centres d'alerte.

400 pompiers étaient mobilisés sur cet exercice attentat à Forbach © Radio France - Clément Lhuillier

Entraide et formation

Autre but visé : que chaque corps de sapeur-pompiers puisse profiter des compétences des autres, et inversement. "Nous avons un simulateur de secours à Sarreguemines, un appartement reconstitué pour mettre en scène des victimes ou des situations d'urgence. Cela n'existe pas dans les autres pays. L'idée est donc que nos voisins puissent venir en profiter également."

Bien-sûr, les soldats du feu, quel que soit leur drapeau, on l'habitude de travailler ensemble et se connaissent bien. Les Français ont par exemple apporté leur soutien aux Allemands lors d'un incendie dans un bâtiment à Hombourg (Sarre) en début de semaine. En janvier dernier, un grand exercice attentat à la Rockal d'Esch-sur-Alzette avait permis aux secours de tester leur collaboration. Un exercice similaire s'était déroulé à Forbach en septembre 2016.

Inter'Red doit apporter un cadre à ces coopérations. L'Union Européenne, qui participe pour bonne partie au financement du projet, regarde d'ailleurs d'un œil très intéressé cette initiative qui pourrait servir d'exemple à d'autres pays membres.